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17/03/2022 17:21

【企業盈喜】佳兆業資本（９３６）料年度虧轉盈不多於５００萬元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》佳兆業資本（００９３６）預期截至去年底止年度除稅後純利
不多於５００萬元，而上年同期錄得虧損淨額約１﹒３２５億元，虧轉盈主要由於買賣建築機械
及備件、出租經營租賃下的建築機械以及提供建築機械維修及保養服務的業務表現改善，財務費
用減少。
　　該公司預期３月底前公布業績　（ｍｈ）

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