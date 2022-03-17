【企業盈警】中亞烯谷（６３）料年度虧損大減至不超過１００萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》中亞烯谷（０００６３）預計截至２０２１年１２月３１日止

年度錄得淨虧損不超過１００萬元，而上年同期淨虧損約２３００萬元。虧損大幅減少，主要原

因為年度物業管理及其他相關服務分部的溢利增加，以及並無就集團台灣投資而言約１ ２００

萬元的聯營公司的投資減值虧損。

該公司預期３月底前刊發業績。（ｍｈ）

