【企業盈警】中亞烯谷（６３）料年度虧損大減至不超過１００萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》中亞烯谷（０００６３）預計截至２０２１年１２月３１日止
年度錄得淨虧損不超過１００萬元，而上年同期淨虧損約２３００萬元。虧損大幅減少，主要原
因為年度物業管理及其他相關服務分部的溢利增加，以及並無就集團台灣投資而言約１ ２００
萬元的聯營公司的投資減值虧損。
該公司預期３月底前刊發業績。（ｍｈ）
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