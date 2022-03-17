《真知灼見－溫灼培》美元受惠於緊縮貨幣政策

《真知灼見》聯儲局於周四（１７日）議息會宣布加息２５基點及表明今年內有機會把息率

推升上１﹒７５％至２％水平後，美元的首個反應是下跌。市場有這樣反應，不排除是對聯儲局

最終沒有加息半厘而感失望，加上俄烏局勢似有化解曙光，也支持了歐元匯價上升（歐元是美元

以外最大貨幣），相對之下當然不利美元。不過，相信這只屬一些短暫變化。如按照聯儲局所指

，到今年底美息有機會攀至１﹒７５％甚至２％，料息差優勢仍在美元的一方。不要忘記，自俄

烏事件後歐盟已表明要減少對俄羅斯能源的依賴，料有關取向會繼續為歐元區經濟帶來拖累，使

歐央行難於加息。



至於俄烏局勢，傳言俄烏雙方在部分問題上似已有所共識，因而增強了市場對戰事早日完結

盼望。不過有一點必須理解，就是俄羅斯退兵，相信西方對俄羅斯的制裁也不會短時間內抽走。

正如２０１４年克里米亞事件後，到現在西方也沒有解除當年對俄羅斯的制裁。只要西方對俄羅

斯的制裁一直存在，在缺乏俄羅斯所供應的天然資源下，料全球通脹也難改善過來，料對歐洲經

濟的困擾亦難扭轉，而這料會一直拖著歐元匯價。



當然，另一問題要探討是聯儲局在今年底前真有能力把息率推上１﹒７５％甚至２％嗎？對

此筆者是質疑。以現時美國政府共３０萬億美元的龐大債務，如加息２厘，意味拜登政府１年內

在利息支出上便要多６０００億美元。這金額是甚麼概念呢？相等於對上一次拜登推出的１萬億

美元基建方案的六成金額。這對拜登政府的財政壓力實在太大。至於加息及退市後，美國經濟能

否保持現今強勢也是個迷。所以如果加息數次後美國經濟開始不濟，不排除聯儲局有停加息可能

。所以筆者只會在未來兩季看好美元，待日後數字公布再作衡量。料美匯指數短期有機會挑戰

１００指數點水平。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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