《牛熊志選－陳其志》急劇反彈，資金看好騰訊

《牛熊志選》恒指上周自１８３００點附近急劇反彈，其後重越５天及１０天兩條平均線，

短線料較大機會維持在２００００點至２１５００點之間反覆，宜採取候低吸納策略。恒指牛熊

證資金流情況，截至上周四（１７日）過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約２﹒６９億港元資

金淨流入，顯示有資金流入好倉，恒指熊證則累計約４４３５萬港元資金淨流出，顯示有淡倉資

金套現。街貨分布方面，截至上周四，恒指牛證街貨主要在收回價２０３００點至２０５９９點

之間，累計相當約８７７張期指合約；熊證街貨主要在收回價２１８００點至２２０９９點之間

累計了相當約１１９３張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升３個波幅點至２９﹒２％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升４﹒５個

波幅點至３２﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波幅上升

２﹒１個波幅點至３５％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升１﹒５個波幅點至３７﹒５％

；騰訊（００７００）的引伸波幅上升１１﹒３個波幅點至５３﹒８％；中石油（００８５７）

的引伸波幅上升３﹒６個波幅點至４１﹒７％；中海油（００８８３）的引伸波幅上升２﹒４個

波幅點至３９﹒２％；建行（００９３９）的引伸波幅上升１﹒８個波幅點至２６﹒３％；友邦

（０１２９９）的引伸波幅上升３﹒５個波幅點至３６﹒７％；工行（０１３９８）的引伸波幅

上升２﹒４個波幅點至２５﹒９％；平保（０２３１８）的引伸波幅上升１２﹒１個波幅點至

５１﹒２％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升５﹒２個波幅點至３０﹒５％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約２８０３萬

元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行

使價約４６０元至５００元附近的中期價外條款，實際槓桿約６倍至８倍；另外，中移相關認購

證及牛證期內錄得約１５５６萬元資金淨流入部署，資金留意行使價５８元至６３元之間的中長

期及長期價外條款，實際槓桿約８倍。

至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約５，５６０萬元資金淨流入

部署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２８０元至３１０元附近的中長期價外條

款，實際槓桿約３倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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