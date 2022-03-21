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21/03/2022 09:16

《牛熊志選－陳其志》急劇反彈，資金看好騰訊

　　《牛熊志選》恒指上周自１８３００點附近急劇反彈，其後重越５天及１０天兩條平均線，
短線料較大機會維持在２００００點至２１５００點之間反覆，宜採取候低吸納策略。恒指牛熊
證資金流情況，截至上周四（１７日）過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約２﹒６９億港元資
金淨流入，顯示有資金流入好倉，恒指熊證則累計約４４３５萬港元資金淨流出，顯示有淡倉資
金套現。街貨分布方面，截至上周四，恒指牛證街貨主要在收回價２０３００點至２０５９９點
之間，累計相當約８７７張期指合約；熊證街貨主要在收回價２１８００點至２２０９９點之間
累計了相當約１１９３張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恒生指數的３個月場外期權
的引伸波幅上升３個波幅點至２９﹒２％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升４﹒５個
波幅點至３２﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波幅上升
２﹒１個波幅點至３５％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升１﹒５個波幅點至３７﹒５％
；騰訊（００７００）的引伸波幅上升１１﹒３個波幅點至５３﹒８％；中石油（００８５７）
的引伸波幅上升３﹒６個波幅點至４１﹒７％；中海油（００８８３）的引伸波幅上升２﹒４個
波幅點至３９﹒２％；建行（００９３９）的引伸波幅上升１﹒８個波幅點至２６﹒３％；友邦
（０１２９９）的引伸波幅上升３﹒５個波幅點至３６﹒７％；工行（０１３９８）的引伸波幅
上升２﹒４個波幅點至２５﹒９％；平保（０２３１８）的引伸波幅上升１２﹒１個波幅點至
５１﹒２％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升５﹒２個波幅點至３０﹒５％。
　　輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約２８０３萬
元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行
使價約４６０元至５００元附近的中期價外條款，實際槓桿約６倍至８倍；另外，中移相關認購
證及牛證期內錄得約１５５６萬元資金淨流入部署，資金留意行使價５８元至６３元之間的中長
期及長期價外條款，實際槓桿約８倍。
　　至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約５，５６０萬元資金淨流入
部署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２８０元至３１０元附近的中長期價外條
款，實際槓桿約３倍。《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
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