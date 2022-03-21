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即市新聞

21/03/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指期貨淡友大戶將守２２４５２

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為１８﹒７５％和
４２﹒５％，局勢則均尚屬顯著向淡。雖然上周末前港股大幅回升，若與早前累積跌幅相比，依
然未能令曾於高位入市買貨者感到喜悅。此外，ＷＢＩ分析系統仍未指示我們入市上調中線與長
線的實際持貨量，雖則筆者於上周大市見底後便第一時間議大家加注四分一資金備兌式增持現貨
。這個策略只於大幅急挫的市況出現後，於指數期權引伸波幅升至顯著偏高水平時，才會使用，
本周各位應部署拆倉套利。
　　恒指期貨自２５０５７起跌幅的０﹒５倍╱０﹒６１８倍量度升幅目標為２１６４７╱
２２４５２，上周五（１８日）好友已攻抵２１６３７。於其後的夜市中，價位曾高見
２２２１０。初步估計，淡友大戶會於２２４５２附近大舉反擊，但須提防價位會先呈現短暫的
小型假升破。另一方面，２１６３７若從即市支持位變回即市阻力位，即代表（ｂ）浪或（２）
浪調整有較大機會已經展開。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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