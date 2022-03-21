《一周攻略－周進略》劫後每多急彈，還看疫情幣策

《一周攻略》在大家一片悲觀之中，港股在過去一周，不單經歷過山車，更有一點絕地反擊

的意味。由２月中近期高位回落，連綿不斷，反覆下移，最終要以大成交的恒指逾千點跌幅，來

引起氣氛的轉變，彷彿只有如此戲劇化的跌勢，才能誘使看重中長線價值，又或者一直等待誇張

走勢逆轉時博反彈的人，去以同樣逾千點升勢作抗衡。



＊急跌後急升，其實不罕見＊



誠然，純粹圖表派，技勢走勢來看，一來一回，最終收盤比上周為高，已是一大喜訊，只是

能否持續，抑或只是更大跌勢中，偶有出現，曇花一現式的反彈，便是另一回事。是的，純粹看

概率，大跌市伴隨而來有突如其來的急升，並不罕見，更何況當時的消息面若是配合。

畢竟，過去一個多月，可以想像甚至不可想像的連串壞消息，都一併出現，貨幣政策要收緊

、地緣政局復不穩、全球疫情未扭轉，凡此種種，不少人形容是末日的感覺。愈是一面倒的悲觀

，總有偶然的一下子急速反彈，既反映把短期內才加入，實力一般的空軍打敗，也是部分看重價

值者分段入市的時機。



＊未脫危險期，等Ｗ型雙底＊



然而，必須小心留意，一般而言，這種反彈為時不長，像如今一下子回到１０天移動平均線

與２０天移動平均線之間，又有點達標的感覺，大家把上周三（１６日）急忙入市的，在上周四

（１７日）也急不及待的沽出，以圖短線獲利，這種反應大有人在。

值得留意的是，除了上述以指數點位或成交等去評估，也可以留意，相對強勢指數，其實仍

是偏超賣，換言之，如今尚未脫離危險期。正常而言，更多投資者會耐著性子，等大盤再由如今

水平，再跌一次至１８０００點附近，考驗一下上一次是否真的見底，起碼有一個Ｗ型的雙底，

才會較為放心，重新入場。



＊港科指生不逢時，受制監管復加息＊



只是要留意，即使入場，但實力如何？不少人在之前幾年的港股市場，科技板塊新經濟押了

重注，一心希望追落後，可以在美股科技龍頭連續多年的升市後，起碼有部分相對的價值折讓收

窄，但近年的監管壓力固然令中概股受壓。

但更根本的是，由疫情引發的物價上漲，帶來多國央行不能好好調控得當的通脹預期，繼而

觸發投資者擔憂央行大員後發先至式的加息收緊銀根等舉動，這還未計及長遠而言必須陸續執行

的退市縮表，以上種種，都令包括美股科技龍頭在內的，一樣出現殺估值潮，只是殺起來，有實

力的龍頭較多人在低位承接，其他之前跟風炒趨勢的，自然是體無完膚。

如此一來，港股科技股的指數，可謂生不逢時，也合該如此，只有當人人都有興趣有需求，

才有相關的供應出台，這時不是高峰接火棒又是甚麼？



＊還看疫情回落，股市先於事件＊



比較慶幸的是，其實港股佔比中，新經濟其實不多，暫時仍是舊經濟為主，本來以重資產，

計死數，是有一定吸引力，可惜適逢疫情嚴峻，實體經濟乏善足陳，百業蕭條，自然沒有特別令

人看好的理由。如此一來，連舊經濟的板塊亦無法支持，股息率高的，只怕股價再跌，股息率更

高，便是人人心中一道難題。

觀乎此，固本培元，即使不看什麼地緣局勢，這些一般投資者很難掌握的變數，比較可靠的

玩法，始終是本地疫情由高峰回落，令人有信心，最終可以放寬社交距離或不同程度的嚴防，才

有希望。當然，投資者的簡單法規是，大家展望的是六個月至九個月之後的事，假如有此一轉機

，則股市走勢先於事態發展，便可望帶來投資者在中長期於低位撈貨的決心。

近期所見，部分本地旅遊零售消費相關的板塊，即使不計上周的急跌後反彈，也在股價上有

明顯跑贏，可以作為此一標準的一個例證。



＊美息首加，落實期望＊



當然，撇除本地因素作為選股板塊的參考，去年至今最關鍵的，始終是全球央行的抗通脹手

段，如今看來，起碼落實了美聯儲第一次加息，之後相信陸續有來，連加六次是期望中事，則投

資者很快消化消息，只要之後按時服藥，加起來不手軟，在期望管理角度看，有足足一年多的甚

至兩年的時間去消化，應該不礙事。

一如本欄一直相信，由上述央行貨幣政策因素帶來的資產價格調整壓力和波動性，隨著第一

次加息起，會漸漸紓緩，讓今年有可能是先低後高的走勢，比較容易確立。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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