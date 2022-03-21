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即市新聞

21/03/2022 09:47

《套期保值－蕭猷華》外資狂沽空、港股過山車

　　《套期保值》港股上周完美演繹「來回地獄又折返人間」，周初出現股災、恐慌性暴跌，
２００００點、１９０００點，連環失守，上周二（１５日）低見１８２３５點，兩日跌幅超過
２２００點。這次完美風暴，外資在３月開始，已經大量沽空，累積龐大淡倉，時機適合，然後
發放利淡消息，伺機製造恐慌，包括中概股退市（舊聞）、內地疫情、騰訊（００７００）、阿
里巴巴（０９９８８）疑大幅裁員３０％。

　　上周初阿里巴巴股價連環跌穿９０元、８０元、甚至低見７１元，然後大行跟手出報告唱淡
，目標價大幅下調至６５元，大戶目的何在？外資肆無忌憚舞高弄低，蒸發港人血汗錢，當中有
否涉及惡意沽空呢？監管機構不能坐視不理。

　　港股在短時間內暴跌，出現股災，香港政府財金官員沒有出來安撫市場。不過，上周三
（１６日）國務院副總理劉鶴召開金融發展穩定委員會會議，維穩市場風險，指出必須保持市場
平穩運行、中美監管一直保持良好溝通、支持各類企業境外上市、穩妥推進並盡快完成大型平台
公司整改工作、加強內地與香港資本市場的務實合作。與此同時，銀保監提出引渡信托、理財
和保險公司建立價值投資理念，維護資本市場穩定。

　　內地發出強烈維穩市場訊號，周三下午，港股出現報復式反彈，恒指急升超過１６００點，
上周四（１７日）再升１４００點，重上２１０００點之上。上周五（１８日）美國納指金龍中
國指數升７﹒５％，此外美國三大指數錄得近２０２０年美國大選以來最大單周漲幅，近幾星期
遭到猛烈拋售的中概股亦打出華麗翻身仗。恒指上周五ＡＤＲ升６００點，突破２２０００點，
恒指升穿２０天線２１７００點，技術走勢好轉，恒指今天（２１日）如企穩２２０００點，後
市料可逐步修復失地。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
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