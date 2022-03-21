【企業盈警】景業（２２３１）料年度盈利跌最多六成，項目售價低

《經濟通通訊社２１日專訊》景業名邦（０２２３１）預期截至去年１２月３１日止年度純
利按年減少不超過６０％，受到不利宏觀市場環境及新冠肺炎疫情的影響，項目售價較低令毛利
率下降，而且確認收益低於預期。然而，集團去年合約銷售總額（包括合營企業及聯營公司所實
現者）約４２﹒１６億元人民幣同比增長約１９﹒７％。（ｍｈ）
etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好
|中國故事19/03/2022
【元首通話】習近平稱國家關係不能兵戎相向 拜登警告撐俄有後果
|中國故事18/03/2022
習拜會再上演 滬指高收三連揚 外資流入兩月高
|財經熱話18/03/2022
《盤後部署》恒指下周料區間窄幅上落 宜留意多隻放榜科技股
|FOCUS18/03/2022
【FOCUS】習拜通話在即 中國臨四大十字路口？
|大行報告18/03/2022
長和長實績後大行點睇 一click就知道
|香港要聞18/03/2022
【新冠肺炎】政府再推「保就業」 月入3萬以下僱員補貼8000元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰