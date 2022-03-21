【企業盈警】景業（２２３１）料年度盈利跌最多六成，項目售價低

《經濟通通訊社２１日專訊》景業名邦（０２２３１）預期截至去年１２月３１日止年度純

利按年減少不超過６０％，受到不利宏觀市場環境及新冠肺炎疫情的影響，項目售價較低令毛利

率下降，而且確認收益低於預期。然而，集團去年合約銷售總額（包括合營企業及聯營公司所實

現者）約４２﹒１６億元人民幣同比增長約１９﹒７％。（ｍｈ）

