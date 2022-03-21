【企業盈警】易居企業（２０４８）年度盈轉虧９２億至９６億人幣

《經濟通通訊社２１日專訊》易居企業（０２０４８）預期截至去年底止年度虧損介乎約

９２億至９６億元（人幣．下同），而上年同期盈利為４﹒３９２億元，由盈轉虧主要由於整體

地產市場下行導致集團業務規模下降，多個房地產開發商客戶的信貸質素惡化令集團額外虧損撥

備，以及整體地產市場下行導致其他資產之減值虧損。（ｍｈ）

