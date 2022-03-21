《專家之言－葉尚志》港股進入階段性穩定期，關注公司年報業績

《專家之言》３月１８日，港股連彈兩天累升逾３０００點後，開始呈現反覆整固的運行狀

態。恒指跌了有接近９０點，略回整到２１４００點水平附近，而大市成交量亦明顯的從前兩天

的３０００億元，縮降至不足２４００億元，顯示多空雙方的主力，都有暫時離場觀望的情況跡

象。正如我們指出，港股在找到階段性拐點之後，就出現了超跌大反彈。而目前，在反彈修正過

後，估計有進入階段性穩定期的機會，而恒指的初部支撐仍維持在２０７００點。於此階段性穩

定期，相信個股的分化趨勢將更加凸顯。值得注意的是，港股的年報業績期仍未過去，業績表現

理想的、如我們一直在跟蹤的中國平安（０２３１８），相信可以獲得市場更多的關注。而重磅

股騰訊（００７００）亦即將於周三（２３日）出業績，宜多加注視。



＊指數股表現分化，沽空比例偏高＊



恒指表現震動但仍能保持穩定性，在盤中曾一度下跌５７９點低見２０９２２點，指數股趨

向分化，其中，出了年報的中國平安漲了４﹒７９％，是漲幅最大的指數股。然而，過去兩日帶

領反彈的互聯網龍頭股，回整壓力也相對比較大，阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）跌了

３﹒５７％，京東－ＳＷ（０９６１８）跌了４﹒１６％。恒指收盤報２１４１２點，下跌８９

點或０﹒４１％。國指收盤報７３６６點，下跌４１點或０﹒５５％。另外，港股主板成交量回

降至２３６６億多元，而沽空金額有４２７﹒１億多元，沽空比例回到１８﹒０５％但仍偏高，

顯示空頭未有被完全殺退。至於升跌股數比例是１０１２：６６４，日內漲幅超過１２％的股票

有４６隻，而日內跌幅超過１０％的股票有２４隻。而港股通輕微淨流出一天後恢復淨流入，在

周五（１８日）錄得有逾２８億元的淨流入。



＊平保業績符預期，派息持續提升＊



中國平安是我們歸納為穩定高息股品種之一，是我們一直並且可以繼續跟蹤的。公司去年純

利有１０１６億元人民幣，按年倒退了２８﹒９９％，表現是符合預期，而在去年房地產調控以

及疫情影響的背景下，我們相信公司最惡劣的經營環境已經出現，後續在低基數底下業務可望有

穩定穩好發展。另一方面，中國平安去年派息有２﹒３８元人民幣，按周五收盤價５７﹒９５港

元來算，股息率有５厘，而以過往公司的紀錄來看，股東派息也是在持續提升的。《第一上海首

席策略師 葉尚志》



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