《盤後部署》科技股未必有大驚喜，但炒反彈目前為買入時機

《經濟通通訊社２１日專訊》港股全日走勢反覆，高底位波幅逾７００點，科技股及中資金

融股成沽壓對象，美團（０３６９０）放榜在即，但有內地券商預計全年業績虧損達５０億元人

民幣，令股價下跌逾６％，成大市下跌主因，連帶騰訊（００７００）跌逾２％；中國平保

（０２３１８）放榜後獲多間大行看好，但股價仍跌逾６％，連帶建行（００９３９）及招行

（０３９６８）跌約２％。最終恒指收報２１２２１點，跌１９１點或０﹒８９％，成交

１４９０億元；國企指數收報７２４４點，跌１２１點或１﹒６６％。



＊港股現獲利盤，短線仍需時間整固＊



恒指今日高開逾４００點後仍有一段升勢，惟隨後升幅全部蒸發並倒跌，明顯大市有一定獲

利盤沽壓出現，首要目標是恒指要企穩２１０００點關口進行整固，目前市場對科技股已經有一

定定價，特別是業績期臨近，市場預計科技股未必有太大驚喜，因此先預先「炒低」，相信短期

內港股會再有大波動的情況出現。

不過投資者如果看好科技股中線走勢，目前仍是一個良好買入點，特別是科技股股價已跌殘

，同時恒指ＭＡＣＤ有轉勢意味，預計業績期過後會再有一輪大反彈亦不足為奇，特別勢「

ＡＴＭ三寶」，ＢＩＬＩＢＩＬＩ及萬國數據，都是投資者熱炒的對象，如有興趣可多加留意。

（ｕｌ）

