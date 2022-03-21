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即市新聞

21/03/2022 16:45

《盤後部署》科技股未必有大驚喜，但炒反彈目前為買入時機

　　《經濟通通訊社２１日專訊》港股全日走勢反覆，高底位波幅逾７００點，科技股及中資金
融股成沽壓對象，美團（０３６９０）放榜在即，但有內地券商預計全年業績虧損達５０億元人
民幣，令股價下跌逾６％，成大市下跌主因，連帶騰訊（００７００）跌逾２％；中國平保
（０２３１８）放榜後獲多間大行看好，但股價仍跌逾６％，連帶建行（００９３９）及招行
（０３９６８）跌約２％。最終恒指收報２１２２１點，跌１９１點或０﹒８９％，成交
１４９０億元；國企指數收報７２４４點，跌１２１點或１﹒６６％。

＊港股現獲利盤，短線仍需時間整固＊

　　恒指今日高開逾４００點後仍有一段升勢，惟隨後升幅全部蒸發並倒跌，明顯大市有一定獲
利盤沽壓出現，首要目標是恒指要企穩２１０００點關口進行整固，目前市場對科技股已經有一
定定價，特別是業績期臨近，市場預計科技股未必有太大驚喜，因此先預先「炒低」，相信短期
內港股會再有大波動的情況出現。
　　不過投資者如果看好科技股中線走勢，目前仍是一個良好買入點，特別是科技股股價已跌殘
，同時恒指ＭＡＣＤ有轉勢意味，預計業績期過後會再有一輪大反彈亦不足為奇，特別勢「
ＡＴＭ三寶」，ＢＩＬＩＢＩＬＩ及萬國數據，都是投資者熱炒的對象，如有興趣可多加留意。
（ｕｌ）

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