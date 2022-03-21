【國際要聞】北韓試射火箭炮，官媒狠批南韓候任總統尹錫悅

《經濟通通訊社２１日專訊》北韓周日向朝鮮半島西部海域發射４枚火箭炮，南韓媒體分析

指，今次試射為朝鮮人民軍冬季演習一部份。衛星圖片還顯示，平壤美林機場有多達６０００軍

人集結，似在為大型閱兵綵排。

而在較早前，北韓官媒發表評論文章，狠批南韓候任總統尹錫悅試圖鞏固韓美日同盟，並恢

復韓美軍演，直指只要尹錫悅所屬的國民力量存在，朝鮮半島的戰爭風險永不消除。（ｊｆ）

