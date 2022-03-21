【外圍經濟】日本福島地震致發電廠停機，東京要求企業節省用電

《經濟通通訊社２１日專訊》日本福島縣等地在本月１６日發生強烈地震，導致當地火力發

電廠停機，影響東京等地電力供應。日本東電等電力公司已經通知企業客戶，在不影響日常業務

情況下，於２２日至２５日間節省用電。

假如仍不能滿足電力供應問題，電力公司在必要時也會要求家庭用戶節省用電。今次地震導

致１０多間火力發電站停轉，其中新地發電廠發生設備故障，至今無法恢復運作。（ｊｆ）

