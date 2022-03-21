【俄烏開戰】烏東蘇梅州化工廠洩漏氨氣，影響範圍２﹒５公里

《經濟通通訊社２１日專訊》烏克蘭蘇梅州一間化工廠本港時間今日上午１０時許發生氨氣

洩漏事件。當地官員指，蘇梅化工廠洩漏影響範圍約２﹒５公里，一條村莊受威脅。俄烏雙方近

日互相指控對方打算投放化學武器。俄國防部此前曾指烏克蘭人員在蘇梅化工廠的氨氯存儲設施

部署了地雷，欲在俄軍進入時製造大規模中毒事件。（ｊｆ）

