《台股攻略－黃振宇》美股上升，台灣連日反彈

《台股攻略》隨著美股上升，深圳當地企業陸續復工，台股今日（２１日）普遍靠穩。鋼鐵

股走強，大市一度升過百點，但部分電子權值股後繼無力，指數升幅收窄，最終收１７５６０點

，升１０３點，成交金額縮減至２６０５﹒３８億元（新台幣．下同），三大法人合計淨買入

２﹒６１億元，投信更連續３４個交易日錄得淨買入記錄。

電子權值股漲跌互見，台積電及聯發科均升０﹒９％，分別收５８６元及９７８元；矽力

ＫＹ升１﹒７％，聯電升１﹒３％，鴻海則跌１﹒４％，國巨及大立光均跌１﹒２％。俄羅斯圍

攻烏克蘭南部沿海城市馬立波，導致歐洲重要煉鋼廠Ａｚｏｖｓｔａｌ嚴重受損，加上中國河北

唐山疫情嚴峻，當地鋼鐵廠及物流企業已停產停工，將令鋼鐵價格持續向上，消息刺激鋼鐵股上

升，中鴻升超過７％，志聯、新鋼、佳大及海光紛紛漲停。另外，中鋼今日公布２月除稅前利潤

達４１﹒６６億元，按年增８﹒９％，其股價收３９﹒７５元，升１﹒８％。航運股的貨櫃三雄

表現平穩，長榮升２﹒５％，陽明升１﹒２％，萬海無起跌；航空雙雄的華航跌１﹒９％，長榮

航跌１﹒３％。晶圓代工廠的世界先進今日公布，將發行７０億元公司債，用於擴建廠房設施、

購買機器設備及綠色環保相關項目支出。

雖然台股連日反彈，但短線俄烏戰爭仍會為台股帶來震盪，預期台股回穩仍需一段時間，建

議投資者可留意各企業即將公布的第一季業績及三大法人動向。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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