《窩輪豪情－梁業豪》反彈浪第一階段已見頂？

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為綜合企業、電訊

業與金融業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為新地

（０００１６）、九龍倉置業（０１９９７）與長和（００００１），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首

選中電（００００２）、海螺創業（００５８６）與康師傅（００３２２）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、電訊業與金融業。此外，恒生

綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為新地、中國移動（００９４１）與長

和，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線

圖利時應參考的股票，則宜首選海螺創業、中電與俄鋁（００４８６）。

港股大市雖然高開，卻跟不上上周五（１８日）美股的進度。恒指期貨升抵２１９８５後，

引來了淡友大戶的主動沽盤，好友慌忙退回２１５２１前守關。２０７５７已成為了短期重要支

持位，不排除短期反彈浪的第一階段已經見頂的可能性。２１６８８為初步支持位，待調整期結

束後，港股仍可再升，「一浪高於一浪」的局勢不變。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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