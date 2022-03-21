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即市新聞

21/03/2022 09:09

【虛幣世界】市場消化加息消息，比特幣企穩四萬元關

　　《經濟通通訊社２１日專訊》市場幾乎消化有關於美聯儲加息的新聞，雖然俄羅斯對烏克蘭
的攻擊持續升級，但無礙加密貨幣市場走勢，比特幣目前企穩４００００美元關口，而以太幣亦
於２９００美元位置徘徊。基金經理ＢｉｔＢｕｌｌ　Ｃａｐｉｔａｌ的首席執行官Ｊｏｅ　
ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ表示，比特幣一直保持在　４０５００　美元上方的支撐位，如果能夠突
破下一個阻力線４２５００美元，我們可能會看到３月最後一天看到的突破至４５０００　美元

　　Ｊｏｅ　ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ認為，週末活動的低交易量是正常的，他預計本周會增加，
並指出隨著股市再次上漲，如果周一走勢強勁，比特幣、以太坊和其他資產將會有一段時間抽升
。上周五美股及歐洲股市普遍造好，市場認為俄烏有意和談，同時加息路徑將較想像中溫和，對
股市反彈有正面刺激作用。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報４１３６７﹒５３（美元．下同），升０﹒２６％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報２８６７﹒１５元，升０﹒２１％；艾達幣報０﹒８８５０元，升
０﹒６８％；瑞波幣報０﹒８０６３元，升０﹒０７％。（ｕｌ）

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