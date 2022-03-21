《談國論企－黎偉成》警告挺台獨對中美有顛覆性影響

《談國論企》中國國家主席習近平２０２２年３月１８日應約同美國總統拜登作視顏通話，

嚴正、直接警告美方「台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響」；並指出各方

應該共同支持俄烏對話談判，談出結果、談出和平，對美方是善意的勸告，和重申「中國向來從

事情本身的是非曲直出發獨立自主作出判斷」。習近平藉此再全世界特別是西方國家，宣示中國

的嚴正立場和政策，得體、明智。



＊向來從事情的是非曲直出發獨立自主作出判斷＊



歸納習、拜是次的視頻通話，焦點在於主權問題，我特別關注的當然是（甲）台灣問題。習

近平十分明確和直接了當地作出「台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響」的

警告，嚴重性在於所用的字眼為：「顛覆性」，可見美方一旦處理不好，對中美兩國的影響，是

有翻天覆地的破壞，此因涉台問題是中國的主權問題。要留意，是習近平作出此語的前提，為「

中美關係還沒有走出美國上一屆政府製造的困境，反而遭到一些人向「台獨」勢力發出錯誤信號

，這是十分危險的」，非語不詳嫣，而是客氣之言，因為美國現屆政府未走上屆製造的困境，誰

主政？

尤其是習近平接下來指出：（１）中美關係之所以出現目前的局面，直接原因是，美方一些

人沒有落實我們兩人達成的重要共識，也沒有把總統先生的積極表態落到實處。美方對中方的戰

略意圖作出了誤讀誤判。希望美方予以足夠重視。誰在與習近平對話？

和（２）總統先生剛才又重申，美方不尋求打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通

過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝擊。最微妙之處，當然是習近平

表示「對於你的這些表態，我是十分重視的」。真客氣！

由是習近平指出：「中美過去和現在都有分歧，將來還會有分歧。關鍵是管控好分歧。一個

穩定發展的中美關係，對雙方都是有利的」此言見真章！此非分歧，是主權問題，要是美國繼續

支持「台獨」以台制華，是沒有好下場的，是為警告。

至於（乙）烏克蘭問題，乃拜登要求與習近平作是次視頻通話的主要話題。習近平亦藉此而

重申「我們向來從事情的是非曲直出發獨立自主作出判斷」，「是非曲正」是判斷特別是獨立自

主作出判斷的要素：誰是誰非，執曲執正，要看事實，講今天，更要道過去和歷史，你不能把烏

克蘭現今的局勢單一孤立地說三道四。

我之見，是非曲直就是：拜登此廝推手烏戰的超級惡劣手法，為先是造謠和惡指俄羅斯「肯

定」出兵「侵略」，及佯稱會派出美軍壯大烏克蘭澤連斯基之膽，逼到普京採取軍事，於是發動

西方傳媒鋪天蓋地的單方抹黑，更聯群對俄「制裁」；拜登對「不同意識形態」的俄羅斯有「滅

絕」之意和劣行，對「不同意識形態」的中國當亦此「道」。特別要高度留意的，是拜登此時始

要求與習近平作視頻通話，乃於赴歐出席北約會議前之舉，毒意在於力圖找一點「痛腳」，聯群

壓華。



＊實施全方位無差別制裁對世界有嚴重損害＊



從美國白宮所透露的，拜登在通話中表示：「若（中國）提供物資支援俄羅斯攻擊烏克蘭城

市及平民，將會導致影響及後果」。此言確實是虛弱無力，甚至惡性倒退，因（Ｉ）拜廝只是指

「攻擊烏克蘭城市」，而非較早前講甚麼不要「破壞」美對俄的「制裁」，是否「容許」中國在

經濟金融、能源等多方面與俄羅斯加緊合作？

和（ＩＩ）「將會導致影響及後果」，是甚麼東西？程度如何？此與習近平在涉台的主權問

題上所作的警告「台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響」相比，誰正誰反，

誰強誰弱，一語便知。拜登怎可以向北約特別是盟國「交代」呀？

談到（丙）「制裁」問題。習近平強調：（ｉ）實施全方位、無差別制裁，受罪的還是老百

姓。如果進一步升級，還會引發全球經貿、金融、能源、糧食、產業鏈供應鏈發生嚴重危機，使

本已困難的世界經濟雪上加霜，造成不可挽回的損失。

尤其是（ｉｉ）世界各國已經十分困難了，既要應對新冠肺炎疫情，又要保經濟保民生。作

為大國領導人要考慮全球穩定和幾十億人民的生產生活。

中國一直在為和平盡力，將繼續發揮建設性作用。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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