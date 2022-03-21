《異動股》美團（０３６９０）跌近７％，內地券商預期將會虧損

《經濟通通訊社２１日專訊》美團（０３６９０）現價跌６﹒５２％，報１４３﹒３元，該

股成交約２７７０萬股，涉資４１﹒３５億元。盤中高見１５８﹒３元，盤中低見１４２﹒６元

。快手（０１０２４）跌５﹒１％，報７２﹒５元；京東集團（０９６１８）跌３﹒２％，報

２３６元；樂享集團（０６９８８）跌１﹒９１％，報２﹒０５元。

國海證券預計美團２０２１Ｑ第四季實現總營收４９５億元，同比增長３１％；預計公司虧

損達５０億元；其中餐飲外賣業務預計營收２５５億元，同比增長１８％；到店酒旅業務預計營

收８８億元，同比增長２３％；新業務預計營收１５２億元，同比增長６５％。由於宏觀經濟疲

軟疊加疫情影響，需求端承壓，第四季餐飲外賣交易筆數預計同比增速僅１６％，至３８﹒６億

筆。

現時，恒生指數報２１１９４，跌２１７點或跌１﹒０２％，主板成交９３３﹒７１億元。

國企指數報７２４１，跌１２５點或跌１﹒７０％。恒生科技指數報４４０８，跌７６點或跌

１﹒７１％。

即月期指新報２１１７０，跌２５５點，低水２５點。即月國指期貨報７２４３，跌１２６

點，高水２點。即月科指期貨新報４４０１，跌７７點，高水１點。

上證綜合指數報３２２８，跌２２點或跌０﹒７０％，成交３００８﹒２２億元人民幣。

深證成份指數報１２２７５，跌５３點或跌０﹒４３％，成交４２９０﹒１７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １４３﹒３元 跌６﹒５２％

快手（０１０２４） ７２﹒５元 跌５﹒１％

樂享集團（０６９８８） ２﹒０５元 跌１﹒９１％

阿里（０９９８８） ９８﹒８５元 升０﹒５１％

京東集團（０９６１８） ２３６元 跌３﹒２％

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（ａｌ）

