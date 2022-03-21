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21/03/2022 13:38

《異動股》美團（０３６９０）跌近７％，內地券商預期將會虧損

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美團（０３６９０）現價跌６﹒５２％，報１４３﹒３元，該
股成交約２７７０萬股，涉資４１﹒３５億元。盤中高見１５８﹒３元，盤中低見１４２﹒６元
。快手（０１０２４）跌５﹒１％，報７２﹒５元；京東集團（０９６１８）跌３﹒２％，報
２３６元；樂享集團（０６９８８）跌１﹒９１％，報２﹒０５元。
　　國海證券預計美團２０２１Ｑ第四季實現總營收４９５億元，同比增長３１％；預計公司虧
損達５０億元；其中餐飲外賣業務預計營收２５５億元，同比增長１８％；到店酒旅業務預計營
收８８億元，同比增長２３％；新業務預計營收１５２億元，同比增長６５％。由於宏觀經濟疲
軟疊加疫情影響，需求端承壓，第四季餐飲外賣交易筆數預計同比增速僅１６％，至３８﹒６億
筆。
　　現時，恒生指數報２１１９４，跌２１７點或跌１﹒０２％，主板成交９３３﹒７１億元。
國企指數報７２４１，跌１２５點或跌１﹒７０％。恒生科技指數報４４０８，跌７６點或跌
１﹒７１％。
　　即月期指新報２１１７０，跌２５５點，低水２５點。即月國指期貨報７２４３，跌１２６
點，高水２點。即月科指期貨新報４４０１，跌７７點，高水１點。
　　上證綜合指數報３２２８，跌２２點或跌０﹒７０％，成交３００８﹒２２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２７５，跌５３點或跌０﹒４３％，成交４２９０﹒１７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１４３﹒３元　跌６﹒５２％
　　快手（０１０２４）　　　　７２﹒５元　　跌５﹒１％
　　樂享集團（０６９８８）　　２﹒０５元　跌１﹒９１％
　　阿里（０９９８８）　　　９８﹒８５元　升０﹒５１％
　　京東集團（０９６１８）　　　２３６元　　跌３﹒２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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