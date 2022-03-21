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即市新聞

21/03/2022 12:45

《午市前瞻》專家指恒指有望上試２２６００，惟科技股業績有暗湧

　　《經濟通通訊社２１日專訊》恒生指數半日收市報２１３９４，跌１８點或０﹒０８％，主
板成交８２６﹒２９億元。恒生中國企業指數報７３３８，跌２８點或０﹒３８％。恒生科技指
數報４４８５，升不足１點。

＊張智威：抗疫措施鬆綁對大市心理上利好＊

　　恒指上周谷底反彈３０００點後，至今維持整固格局。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通
通訊社》表示，大市現時整固合理，因早前急升後或有獲利盤出現，但認為後市向好機會較大。
他以黃金比例０﹒６１８計算，恒指由高位２５０５０跌至低位１８０００，之後有望反彈至
２２６００點。
　　今日有傳港府將會放寬堂食限制，面對近期有望鬆綁的抗疫措施，張智威指香港經濟實際上
對恒指影響不大，因恒指內大多都為中資股份，但措施鬆綁對股市心理影響較大，會較為利好後
市，而且亦會利好個別收租股及餐飲股。

＊騰訊、美團不會有大驚喜＊

　　未來兩星期為業績高峰期，騰訊（００７００）及美團（０３６９０）將於周內公布全年業
績。張智威指大型科技股的業績或會為恒指帶來暗湧，因由上一份業績起市場已不再預期ＡＴＭ
股會有高增長表現，而且中央對科企監管持續，最新騰訊旗下微訊支付被納入金融監管規例之中
，預期其槓桿效果及股東回報都將會受壓，整體將不會有大驚喜。
　　張智威預期，若業績未如市場預期，騰訊有機會回落至３５０元水平，美團則有機會回落一
成至１２０元水平。（ｈｃ）

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