《娥姐錦囊－張賽娥》中概股危機未過，港交所繼續受惠

《娥姐錦囊》上星期中概股如坐過山車，先跌後升，周三金融委會議後，強調中美監管機構

保持良好溝通，才令股價回穩，但危機未過，中美關係依然緊張，港交所（００３８８）繼續受

惠於中概股退市，但不排除內地監管部門讓步，允許美國監管機構查看一些不涉及敏感數據的公

司的審計工作底稿，以化解在美國上市中概股退市的風險。

英國《金融時報》早前引述知情人士報道，中方擬讓步，可能允許中企向美國會計監管機構

提供審計信息，並確定哪些財務審計信息可在海外披露，兩地監管機構經過一輪拖拉後，或會達

成協議，雖然一般認為，只讓不敏感企業在美上市，便可解決問題，但當中涉及政治化問題，外

人未必理解，而要達成雙方都滿意的安排，亦不容易。中資企業為免麻煩，可能棄美赴港上市。

港股目前市底較弱，高新科技股此番大跌，慘烈如二、三線股，令人警惕，暫時投資者都以

短炒博反彈為主，待市況回穩後，才可見低位累積買盤。

本港首家ＳＰＡＣ－Ａｑｕｉｌａ Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

（０７８３６）上周五（１８日）在主板上市。港交所透露，自ＳＰＡＣ上市機制今年初推出至

上周四（１７日）為止，已收到１０家上市申請。ＳＰＡＣ上市暫時仍是象徵意義居多，投資者

觀望首批ＳＰＡＣ股價表現，以及能否在限期內進行優質收購，如果表現未如理想，即使有名人

效應，也難成氣候。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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