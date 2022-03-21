【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒４億人幣，買中移動沽潤電

《經濟通通訊社２１日專訊》今日恒指高開４１０點，報２１８２３點。最高升４１０點報

２１８２３點，最低跌３１６點報２１０９６點。恒指收報２１２２１點，跌１９１點或

０﹒８９％。

按額度計算，北水全日淨流入２３﹒４億元人民幣，減少４７﹒７％。北水淨買入最多的個

股依次是中國移動（００９４１）、李寧（０２３３１）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的

依次是華潤電力（００８３６）、比亞迪股份（０１２１１）、中芯國際（００９８１）。

主板成交１４９０﹒３２億元減少３７％。其中港股通成交３２７﹒４億元，佔總成交

２２％。



＊中移動今年累計淨增３８７萬用戶＊



工信部表示，１－２月份，電信業務收入累計完成２５８６億元人民幣，同比增長９％，增

速同比提升３﹒２個百分點。按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長２３﹒４％。

截至２月份末，５Ｇ基站總數達１５０﹒６萬個，佔移動基站總數的１５％。其中，１－２

月份新建５Ｇ基站８﹒１萬個。

中國移動今年２月集團移動業務客戶淨減６２﹒９萬戶至９﹒６１億戶，本年累計淨增

３８６﹒８萬戶。當中，５Ｇ套餐客戶數達４﹒２５億戶。

有線寬帶業務客戶本月淨增１７１﹒３萬戶至２﹒４６億戶，本年累計淨增５５５﹒４萬戶

。

中國移動升０﹒２８％報５３﹒０５元，北水淨買入２﹒３億元；李寧升２﹒５６％報

６２﹒１５元，北水淨買入１﹒５億元；美團跌６﹒１３％報１４３﹒９元，北水淨買入１﹒３

億元。

華潤電力跌５﹒０３％報１４﹒７２元，北水淨賣出１﹒１億元；比亞迪股份升０﹒０９％

報２１２﹒４元，北水淨賣出０﹒２億元；中芯國際升２﹒３５％報１７﹒４２元，北水淨賣出

０﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） ２﹒３０

李寧 （０２３３１） １﹒４７

美團 （０３６９０） １﹒２９

快手 （０１０２４） １﹒２２

融創中國 （０１９１８） １﹒１９

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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華潤電力 （００８３６） －１﹒１４

比亞迪股份 （０１２１１） －０﹒１６

中芯國際 （００９８１） －０﹒０６

藥明生物 （０２２６９） －０﹒０５

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