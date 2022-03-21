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21/03/2022 17:47

【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒４億人幣，買中移動沽潤電

　　《經濟通通訊社２１日專訊》今日恒指高開４１０點，報２１８２３點。最高升４１０點報
２１８２３點，最低跌３１６點報２１０９６點。恒指收報２１２２１點，跌１９１點或
０﹒８９％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２３﹒４億元人民幣，減少４７﹒７％。北水淨買入最多的個
股依次是中國移動（００９４１）、李寧（０２３３１）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的
依次是華潤電力（００８３６）、比亞迪股份（０１２１１）、中芯國際（００９８１）。
　　主板成交１４９０﹒３２億元減少３７％。其中港股通成交３２７﹒４億元，佔總成交
２２％。

＊中移動今年累計淨增３８７萬用戶＊

　　工信部表示，１－２月份，電信業務收入累計完成２５８６億元人民幣，同比增長９％，增
速同比提升３﹒２個百分點。按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長２３﹒４％。
　　截至２月份末，５Ｇ基站總數達１５０﹒６萬個，佔移動基站總數的１５％。其中，１－２
月份新建５Ｇ基站８﹒１萬個。
　　中國移動今年２月集團移動業務客戶淨減６２﹒９萬戶至９﹒６１億戶，本年累計淨增
３８６﹒８萬戶。當中，５Ｇ套餐客戶數達４﹒２５億戶。
　　有線寬帶業務客戶本月淨增１７１﹒３萬戶至２﹒４６億戶，本年累計淨增５５５﹒４萬戶

　　中國移動升０﹒２８％報５３﹒０５元，北水淨買入２﹒３億元；李寧升２﹒５６％報
６２﹒１５元，北水淨買入１﹒５億元；美團跌６﹒１３％報１４３﹒９元，北水淨買入１﹒３
億元。
　　華潤電力跌５﹒０３％報１４﹒７２元，北水淨賣出１﹒１億元；比亞迪股份升０﹒０９％
報２１２﹒４元，北水淨賣出０﹒２億元；中芯國際升２﹒３５％報１７﹒４２元，北水淨賣出
０﹒１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　２﹒３０
　　李寧　　　（０２３３１）　　　　　　１﹒４７
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒２９
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒２２
　　融創中國　（０１９１８）　　　　　　１﹒１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華潤電力　　（００８３６）　　　　　－１﹒１４
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－０﹒１６
　　中芯國際　　（００９８１）　　　　　－０﹒０６
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－０﹒０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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