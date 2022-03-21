《美元走勢－羅明立》聯儲官員多傾向加快收緊，美匯暫反覆整固

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１９﹒２４ １１９﹒２９ １１９﹒１３

歐元╱美元 １﹒１０４６ １﹒１０５８ １﹒１０３５

英鎊╱美元 １﹒３１５４ １﹒３１７１ １﹒３１４８

美元╱瑞郎 ０﹒９３４０ ０﹒９３５２ ０﹒９３１９

美元╱港元 ７﹒８２４０ ７﹒８２５５ ７﹒８２２３

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《美元走勢》美匯指數於２０天線的９７﹒８０附近反彈後受阻於１０天線的９８﹒６０，

估計暫時會反覆整固。美國聯儲局在３月議息會議上正式進入加息周期，市場對今次及未來的連

串加息已有一定的準備，局方在平衡經濟及通脹的情況下，如何準確推進貨幣政策的調整將極為

重要。從長短債息有趨平的跡象看，經濟存在一定風險，加上俄烏局勢對環球經濟及通脹帶來重

大的不確定性，對貨幣政策調整進程的預測有較大的難度，不宜過於主觀。俄烏談判持續，俄方

指烏克蘭的中立地位和不加入北約是判的關鍵議題，雙方在此議題上的立場已經相當接近；不過

，俄羅斯繼續向烏克蘭幾個大城市繼續發動猛烈轟炸，談判能否取得成功仍然不明朗。

美匯指數重要支持仍然是９７﹒５０╱８０區域，聯儲局內官員似乎較多傾向要加快收緊政

策，相信短期沽壓應不會影響中線上升勢頭，暫時９８以下才考慮吸納。歐元反彈未能企穩

１﹒１１００，留意１﹒１０００即１０天線能否守住，可小注博反彈。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒１０２５ １﹒１１４０ １﹒０９８５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 買入英鎊 １﹒３１２５ １﹒３２４０ １﹒３０８０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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