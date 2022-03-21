【新冠肺炎】ＬＭＥ今起將鎳合約單日漲跌限制擴大至１５％

《經濟通通訊社２１日專訊》港交所（００３８８）旗下倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）發通知

稱，今日起將鎳合約的單日漲跌限制從１２％提高到１５％。

ＬＭＥ於周三恢復鎳交易，並首次對鎳合約實施漲跌限制，上周因出現價格極端波動導致

ＬＭＥ罕見暫停鎳交易。

ＬＭＥ本周亦對鋁、銅、鉛、錫和鋅等其他基本金屬實施了１５％的漲跌限制，是該交易所

１４５年歷史上首次對直接合約設置限制。（ｓｌ）

