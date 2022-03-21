【新冠肺炎】ＬＭＥ今起將鎳合約單日漲跌限制擴大至１５％

《經濟通通訊社２１日專訊》港交所（００３８８）旗下倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）發通知
稱，今日起將鎳合約的單日漲跌限制從１２％提高到１５％。
ＬＭＥ於周三恢復鎳交易，並首次對鎳合約實施漲跌限制，上周因出現價格極端波動導致
ＬＭＥ罕見暫停鎳交易。
ＬＭＥ本周亦對鋁、銅、鉛、錫和鋅等其他基本金屬實施了１５％的漲跌限制，是該交易所
１４５年歷史上首次對直接合約設置限制。（ｓｌ）
etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好
|大行報告21/03/2022
【大行炒D乜】潤燃績後大行點睇？摩通最牛 目標維持40蚊
|開市Good Morning21/03/2022
溫傑：科技股未到買入時機 阿里重貨110元以上分段減持
|財經熱話21/03/2022
【虛幣世界】市場消化加息消息，比特幣企穩四萬元關
|財經熱話21/03/2022
【陶觀天下】聯儲溫和加息 港股強烈震盪
|中國故事19/03/2022
【元首通話】習近平稱國家關係不能兵戎相向 拜登警告撐俄有後果
|中國故事18/03/2022
習拜會再上演 滬指高收三連揚 外資流入兩月高
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰