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21/03/2022 14:49

【恒大困局】據報恒大本周將就重組框架召開全球投資者電話會議

　　《經濟通通訊社２１日專訊》財經資訊平台《ＲＥＤＤ》引述消息人士報道，中國恒大
（０３３３３）將於本周召開全球投資者電話會議，向投資者簡要介紹其重組框架。消息指，電
話會議可能會周初舉行。
　　中國恒大、恒大汽車（００７０８）、恒大物業（０６６６６）及其在岸債券今日暫停交易
。（ｓｌ）

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