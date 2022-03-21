《本港經濟》２月整體通脹率升至１﹒６％，低於市場預期

《經濟通通訊社２１日專訊》政府統計處公布，今年２月整體消費物價與一年前同月比較，

上升１﹒６％，較１月份的相應升幅（１﹒２％）為高，但低於市場估計的２％。剔除所有政府

一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在２月份的按年升幅（即基本通脹率）亦為１﹒６％

，高於１月的１﹒２％，主要是由於新鮮蔬菜價格上升所致。



＊首兩個月基本通脹率為１﹒５％＊



必須注意每年首兩個月的消費物價一般會受農曆新年時間的影響而較為波動。由於今年農曆

新年在２月初，而去年則在２月中，因此今年１月份和２月份數字的按年比較可能會受到某程度

的影響。以今年首兩個月合併計算以消除農曆新年的影響，綜合消費物價指數較一年前同期上升

１﹒４％。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則為１﹒５％。



＊政府料短期內基本通脹維持溫和＊



政府發言人表示，將今年首兩個月，基本消費物價通脹率為１﹒５％，稍高於去年１２月的

水平。由於來自內地的新鮮蔬菜供應在月內因疫情引致的運輸干擾而受到短暫影響，基本食品價

格的升幅擴大。能源相關項目及個別消費物價指數組成項目（例如交通和衣履）價格的按年升幅

仍然明顯。不過，其他主要組成項目承受的價格壓力大致受控。

展望將來，在主要先進經濟體通脹高企和國際能源及商品價格飆升的情況下，外圍價格的上

升壓力勢將維持。然而，嚴峻的本地疫情重創經濟活動，料會在短期內抑制本地價格壓力。同時

，內地食品供應回復穩定應有助控制基本食品價格的上升壓力。整體來說，基本通脹在短期內應

會維持溫和。政府會繼續留意情況。（ｃｌ）

