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即市新聞

21/03/2022 17:21

【夜期時段】即月期指最新報２１２９１點，升５６點，高水７０點

　　《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１２４９點，升１４點，高水
２８點，最新報２１２９１點，升５６點，高水７０點，合約成交４０５張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７２６４點，升４點，高水２０點，最新報７２８１點，升
２１點，高水３７點，合約成交１４７０張。

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