【夜期時段】即月期指最新報２１２９１點，升５６點，高水７０點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１２４９點，升１４點，高水
２８點，最新報２１２９１點，升５６點，高水７０點，合約成交４０５張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７２６４點，升４點，高水２０點，最新報７２８１點，升
２１點，高水３７點，合約成交１４７０張。
etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好
|中國故事21/03/2022
《神州經脈》LPR如預期持穩 中美通話後滬指微升 外資食糊走
|財經熱話21/03/2022
【抗疫鬆一鬆】將恢復晚市堂食兼取消9國禁飛令 餐飲股國泰逆市向上衝
|專訪21/03/2022
【專訪】陶冬：憂美國擴制裁殃及 中資股30年紅利似吃到盡頭（有片）
|中國故事21/03/2022
【上海特寫】上海酒店疫下求生竟開賣「網課房」 最高萬二元埋單
|財經熱話21/03/2022
【同系不同命】潤燃派息大增大行拍掌漲一成 潤泥績倒退大行唱淡插逾半成
|FOCUS21/03/2022
【FOCUS】放寬社距終現路線圖 香港或成內地探路石
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰