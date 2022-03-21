【夜期時段】即月期指最新報２１２９１點，升５６點，高水７０點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１２４９點，升１４點，高水

２８點，最新報２１２９１點，升５６點，高水７０點，合約成交４０５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７２６４點，升４點，高水２０點，最新報７２８１點，升

２１點，高水３７點，合約成交１４７０張。

