【新冠肺炎】消息：醫管局委員會更新新冠口服藥用藥指引

《經濟通通訊社２１日專訊》本港現有的新冠口服藥主要提供予７０歲或以上長者等人士使
用。消息指，醫管局傳染病及緊急應變中央委員會更新兩款新冠口服藥的用藥指引。
消息表示，新冠口服藥不再只限年滿７０歲的長者使用藥物，６０歲或以上的人士和有嚴重
免疫力缺陷的人士，不論有否接種疫苗，都可據臨床情況獲處方口服藥；而６０歲以下的人士若
有高危因素，並未完成接種疫苗，亦可獲處方藥物。（ｂｉ）
etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好
|中國故事21/03/2022
《神州經脈》LPR如預期持穩 中美通話後滬指微升 外資食糊走
|財經熱話21/03/2022
【抗疫鬆一鬆】將恢復晚市堂食兼取消9國禁飛令 餐飲股國泰逆市向上衝
|專訪21/03/2022
【專訪】陶冬：憂美國擴制裁殃及 中資股30年紅利似吃到盡頭（有片）
|中國故事21/03/2022
【上海特寫】上海酒店疫下求生竟開賣「網課房」 最高萬二元埋單
|財經熱話21/03/2022
【同系不同命】潤燃派息大增大行拍掌漲一成 潤泥績倒退大行唱淡插逾半成
|FOCUS21/03/2022
【FOCUS】放寬社距終現路線圖 香港或成內地探路石
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰