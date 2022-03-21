【新冠肺炎】選委會界別議員劉智鵬快速檢測呈陽性，正居家隔離

《經濟通通訊社２１日專訊》立法會秘書處公布，立法會選委會界別議員、嶺南大學協理副

校長劉智鵬今早進行快速抗原檢測，結果呈陽性。他已完成接種３劑疫苗，正在家隔離。他最近

返回立法會綜合大樓及中信大廈１５樓的日期為２月１０日。

本港第五波疫情至今，合共已有４名議員感染新冠病毒，包括已經痊愈的民建聯會計界議員

黃俊碩、工聯會選委會界別議員麥美娟，以及西九新動力議員梁文廣。（ｂｉ）

