【新冠肺炎】選委會界別議員劉智鵬快速檢測呈陽性，正居家隔離

《經濟通通訊社２１日專訊》立法會秘書處公布，立法會選委會界別議員、嶺南大學協理副
校長劉智鵬今早進行快速抗原檢測，結果呈陽性。他已完成接種３劑疫苗，正在家隔離。他最近
返回立法會綜合大樓及中信大廈１５樓的日期為２月１０日。
本港第五波疫情至今，合共已有４名議員感染新冠病毒，包括已經痊愈的民建聯會計界議員
黃俊碩、工聯會選委會界別議員麥美娟，以及西九新動力議員梁文廣。（ｂｉ）
etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好
|中國故事21/03/2022
《神州經脈》LPR如預期持穩 中美通話後滬指微升 外資食糊走
|財經熱話21/03/2022
【抗疫鬆一鬆】將恢復晚市堂食兼取消9國禁飛令 餐飲股國泰逆市向上衝
|專訪21/03/2022
【專訪】陶冬：憂美國擴制裁殃及 中資股30年紅利似吃到盡頭（有片）
|中國故事21/03/2022
【上海特寫】上海酒店疫下求生竟開賣「網課房」 最高萬二元埋單
|財經熱話21/03/2022
【同系不同命】潤燃派息大增大行拍掌漲一成 潤泥績倒退大行唱淡插逾半成
|FOCUS21/03/2022
【FOCUS】放寬社距終現路線圖 香港或成內地探路石
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰