【新冠肺炎】周大福推新一輪支援措施，料惠及１﹒７萬名院友等

《經濟通通訊社２１日專訊》周大福企業社會方案ＣＴＦＥ Ｓｏｃｉａｌ

Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ宣布，再推新一輪抗疫支援措施，預計將惠及超過１﹒７萬名院舍院友和前

線員工，以及８０００名居家長者和兒童。

為響應政府增撥資源替院舍長者安排疫苗接種，ＣＴＦＥ Ｓｏｃｉａｌ

Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ捐出６００萬元，支持香港醫學組織聯會開展「疫苗到家」外展接種疫苗計

劃，為因疫情而避免外出及非院舍長者上門接種疫苗。



＊捐款支持「支援院舍前線員工住宿津貼計劃」＊



ＣＴＦＥ Ｓｏｃｉａｌ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ夥拍嘉里集團及陳廷驊基金會攜手捐款，支

持由聖雅各福群會及香港社會服務聯會推出的第二輪「支援院舍前線員工住宿津貼計劃」，為

３００名合資格的院舍員工提供每人最多１﹒５萬元住宿津貼。每位合符資助資格的院舍職員每

日最高可獲５００元住宿津貼（實報實銷），而每人在資助期內（３月１９日至５月６日）最多

可領取３０日津貼。



＊向１００間本地中小型院舍捐贈合共８萬件防疫用品＊



另外，ＣＴＦＥ Ｓｏｃｉａｌ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ推出第二輪捐贈行動，額外向１００

間本地中小型院舍捐贈合共８萬件防疫用品，包括保護衣、外科口罩、醫護手套和面罩等醫療物

資。所有物資將透過健康教育基金會在未來一至兩星期分批運送至各間受惠院舍。連同第一輪物

資捐贈行動，兩輪物資捐贈行動合共涵蓋本地１６０間院舍，估計將有近１﹒３萬名院友及

４３００名院舍職員受惠。

ＣＴＦＥ Ｓｏｃｉａｌ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ亦向聯合醫務慈善基金會捐出１００萬元，

以支持聯合醫務延續及擴大免費視像診症服務及藥物配送服務，是次捐款會優先用於為長者及兒

童提供服務，預計將能服務３０００名確診新冠肺炎患者。（ｓｌ）

