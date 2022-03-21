《神州民企》丘鈦科技（１４７８）去年純利增２﹒７％，不派息

《經濟通通訊社２１日專訊》丘鈦科技（０１４７８）公布，截至去年１２月底止年度，純

利８﹒６３億元（人民幣．下同），按年升２﹒７２％，每股基本盈利７３﹒２分，不派末期息

。

期內，收益１８６﹒６３億元，升７﹒２５％，毛利１７﹒６２億元，跌０﹒４９％。

（ｓｌ）



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