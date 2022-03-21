【企業盈警】華誼騰訊娛樂（４１９）料去年虧損增加至１﹒４億元

《經濟通通訊社２１日專訊》華誼騰訊娛樂（００４１９）發盈警，預期截至去年１２月底

止年度將錄得虧損約１﹒４億元，較上年度增加約１﹒５倍。

年度虧損增加主要是由於來自新收購╱開發的互聯網健康相關業務，即線上藥物處方、流轉

及營銷及互聯網健康管理平台之分部虧損逾７０００萬元，當中包括以股份為基礎之薪酬開支約

３０００萬元。



＊料去年收入增長約２倍至３﹒２８億元＊



集團預期期內收入為約３﹒２８億元，較上年度收入約１﹒１１億港元增長約２倍。收入大

幅增長主要是由於來自新收購╱開發的互聯網健康相關業務之收入約為５９００萬元。該等業務

正處於快速增長階段，管理層預期今年來自該等互聯網健康相關業務的收入佔比將進一步大幅增

加；「娛樂及媒體」分部之收入飆升約１０倍至約１﹒５５億元，主要由於年內若干電影成功上

映。

集團表示，截至２０２１年末，線上藥物處方、流轉及營銷「醫智諾」平台收入約３６００

萬元；互聯網健康管理平台「獴哥健康」平台已擴張為超過７０人的團隊，收入約２２００萬元

。隨著相關產品和服務的成功開發，預期「獴哥健康」的營運收入於今年將出現爆發性的增長。



＊去年娛樂及媒體業務分部收入增逾１０倍＊



另外，去年娛樂及媒體業務分部錄得收入約１﹒５５億元，按年大幅上漲１０倍以上。受新

冠疫情對電影行業帶來的不確定性依舊存在，各地院線正常營業仍存在諸多阻礙，集團將以更保

守謹慎的方針評估新項目的投入，嚴格把控選片質量，並將資源優先投入到現有項目的進一步開

發（如衍生品之經營及授權），靈活制定娛樂及媒體業務之戰略方針。

集團的健康及養生服務於年內的收入持續改善向上，錄得全年上升１７％至約１﹒１４億元

，大致恢復疫情前的水平，主要由於國內疫情控制穩定，「北湖９號俱樂部」於年內全面恢復營

運帶動業務收入增長。集團以租用形式繼續經營「北湖９號俱樂部」至２０２３年。「北湖９號

俱樂部」的業務基本上可做到自負盈虧，集團暫時沒有計劃進一步投放資源擴展業務。（ｓｌ）

