【企業盈喜】邵氏兄弟控股料去年純利大增至不少於１５００萬人幣

《經濟通通訊社２１日專訊》邵氏兄弟控股（００９５３）公布，預計截至去年１２月３１

日止年度，公司擁有人應佔溢利將大幅增加至不少於１５００萬元人民幣，２０２０年同期錄得

公司擁有人應佔溢利約２３０萬元人民幣。

主要由於集團就於２０２１財政年度發行的電影及劇集確認的收益增加。（ｂｎ）

