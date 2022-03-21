【ＥＳＧ】證監會：將連同聯交所盡快擴大強制披露ＥＳＧ範圍

《經濟通通訊社２１日專訊》證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，為了加強上市公司的

ＥＳＧ匯報框架和標準，證監會與聯交所緊密合作，修訂了《上市規則》，包括增設就重大氣候

相關事宜作出披露，以及強制披露ＥＳＧ管治架構的規定。證監會將連同聯交所盡快擴大強制披

露的範圍，務求推動各界在２０２５年或之前，按照氣候相關財務披露工作小組的框架作出氣候

變化匯報。

蔡鳳儀在「氣候變化危機與ＥＳＧ投資機遇」投資者教育講座上致辭時指，國際財務報告準

則基金會理事會已經成立一個新的國際可持續發展準則理事會，以盡快制訂一套全球統一的可持

續匯報準則為目標。這項措施的重要性可以和廣為市場熟悉的國際財務報告準則相提並論，而證

監會和督導小組其他成員亦一致支持香港採用。一經落實，相信能夠促進全球的可持續匯報準則

更加一致，提高香港上市公司在披露資料方面的可比較性和可靠性。



＊逾百隻以ＥＳＧ為投資重點的基金已獲認可＊



在投資產品方面，蔡鳳儀指，證監會在審批ＥＳＧ基金時，致力減低漂綠

（ｇｒｅｅｎｗａｓｈｉｎｇ）的風險，並於去年６月向基金公司發出進一步指引，要求加強

ＥＳＧ基金的披露及作出年度評估，以確保基金公司能盡責地向投資者匯報其ＥＳＧ基金產品如

何符合ＥＳＧ主題。

她又指，證監會目前已認可超過１００隻以氣候變化、環保、ＥＳＧ或可持續發展為投資重

點的基金，包括四隻交易所買賣基金。這些ＥＳＧ基金在過去一年間錄得十分顯著的增長，申請

成為認可ＥＳＧ基金的數目已上升超過一倍，而這類基金主要來自歐盟，亦有香港基金管理公司

的產品，總資產規模已達至１３００億美元。（ａｃ）





