【新冠肺炎】林鄭：考慮專家意見後暫緩全民強檢

《經濟通通訊社２１日專訊》行政長官林鄭月娥表示，暫緩推行全民強制檢測。

她指，考慮到內地及香港專家意見後，兩者都有共識，全民檢測應在初期或尾段進行，直言

掌握推行時間是關鍵，初期能遏止疫情蔓延，後者進行則能達到清零，而專家認為，現時不適宜

將有限資源，投放在進行核酸檢測上。（ｈｙ）

