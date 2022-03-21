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21/03/2022 16:41

【新冠肺炎】醫管局呈報２２３宗死亡個案，累計５９０６人離世

　　《經濟通通訊社２１日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港再多
２２３宗死亡個案。今波累計死亡個案共５９０６宗，其中２７宗屬非公院死亡個案，涉及
２３２９女及３５７７男，年齡介乎１１個月至１１２歲；衞生防護中心分析累計５９０６宗死
亡個案，染疫後死亡率為０﹒５６％；已打針的死亡率是０﹒１％，已打１針是０﹒６２％，未
打針是２﹒７５％。另外２８１宗死亡個案中，２４宗疑染Ｄｅｌｔａ，佔８﹒５％。

＊醫管局：昨日新增１７９人離世＊

　　醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，昨有１７９名患者離世，包括１０２男
７７女，年齡介乎４４至１０３歲，９８人來自院舍。１１５人無接種疫苗，３８人已接種一針
疫苗，２４人已接種兩針疫苗，２人已接種三針疫苗，１６７人是６５歲以上。
　　較年輕死者包括４４歲院舍病人，無打針，因血糖低入院，病毒量低，３月２０日昏迷不醒
；５７歲行動不便患者，２月８日入院通波仔，２月９日入深切治療部；５６歲患者，已打兩針
，３月２日因氣促腳腫入瑪嘉烈醫院，３月４日確診，情況轉差後，３月２０日離世。另有兩名
５８歲病人，分別有肝硬化、糖尿及中風病歷。
　　李立業指，因數據滯後，有４３人於３月１５至２９日離世，涉２０男２３女，年齡介乎
１４歲至１０１歲。（ｈｙ）

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