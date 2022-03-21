《小傳日記》恒大準備傾拆骨，內房跟住做又得唔得？

《小傳日記》自從恒大（０３３３３）出事以來，內房佬嘅債務危機就遍地開花，一單又一

單，到而家都少咗關注度，因為其他行家都輪流出緊「風頭」。不過今朝恒大就宣布，連埋恒大

物業（０６６６６）同恒汽（００７０８）全系一齊停牌，所有公司債都一齊停埋。

原本都未知佢又有乜動作，下晝就有外媒報道，話嚟緊呢個禮拜恒大就會搞電話大會，同全

地球投資者就重組框架密斟，據講就係呢一兩日內會傾，重點梗係關注恒大會點拆骨法，其實之

前都已經有傳過，骨就拆梗架喇，睇在點拆㗎啫。最大可能就係賣仔畀大紅籌啦，恒物同恒汽睇

怕都準備同阿媽分道揚鑣喇！

不過又咁講，如果兩個仔跟著個新阿媽係撈得掂嘅，都不失為一個好去處。所以之前有「孖

屐」中人就講不妨低吸呢兩隻仔，等佢哋改咗姓之後就可以爆升上去。不過而家都停咗賽，復賽

嗰陣有好消息可能就蘇州過後嚕！

講開又講，恒大嘅「某種老朋友」華置（００１２７）今日就放榜，私有化唔成就醜婦終須

見家翁，今日盤數出嚟當然係一如預期咁肉酸，盈轉虧勁蝕超過３５億銀，每股蝕１﹒８４３銀

，毛利按年大跌超過６５巴仙。總結舊年就沽咗６﹒３１億股恒大，截至舊年底仲揸緊約

２﹒２９億股恒大。因為一如預期嘅關係，華置今日不跌反升，全日收報２﹒３６銀，升

０﹒８６巴仙。

恒大呢次由阿爺牽頭嘅重組方案，可以話係一個樣辦之作，話畀其他內房佬聽，高負債嘅解

決出路會係點樣，如果係要賣仔，咁同阿爺近期鼓勵大型企業併購嘅方向都係一致。大家就拭目

以待呢個重組方案啦，請請！





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