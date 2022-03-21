【新冠肺炎】傳公院求醫市民須打針，醫管局：救人為先會彈性處理

《經濟通通訊社２１日專訊》消息指，港府擬擴大「疫苗通行證」適用範圍至公立醫院及診

所，到訪者及病人必須已打針。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，醫療機構

會以救人為先，強調彈性處理。

至於在新冠口服藥方面，李立業表示，在患者適用年齡及疫苗接種方面會作出調整，希望更

多病人受益。（ｈｙ）

