【新冠肺炎】傳公院求醫市民須打針，醫管局：救人為先會彈性處理

《經濟通通訊社２１日專訊》消息指，港府擬擴大「疫苗通行證」適用範圍至公立醫院及診
所，到訪者及病人必須已打針。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，醫療機構
會以救人為先，強調彈性處理。
至於在新冠口服藥方面，李立業表示，在患者適用年齡及疫苗接種方面會作出調整，希望更
多病人受益。（ｈｙ）
etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好
|中國故事21/03/2022
《神州經脈》LPR如預期持穩 中美通話後滬指微升 外資食糊走
|財經熱話21/03/2022
【抗疫鬆一鬆】將恢復晚市堂食兼取消9國禁飛令 餐飲股國泰逆市向上衝
|專訪21/03/2022
【專訪】陶冬：憂美國擴制裁殃及 中資股30年紅利似吃到盡頭（有片）
|中國故事21/03/2022
【上海特寫】上海酒店疫下求生竟開賣「網課房」 最高萬二元埋單
|財經熱話21/03/2022
【同系不同命】潤燃派息大增大行拍掌漲一成 潤泥績倒退大行唱淡插逾半成
|FOCUS21/03/2022
【FOCUS】放寬社距終現路線圖 香港或成內地探路石
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰