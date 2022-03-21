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21/03/2022 17:20

《真知灼見－溫灼培》日圓為何失去了避險光環？

　　《真知灼見》有個有趣問題，在是次俄烏戰事中，為何日圓沒有發揮其避險光環而受追捧？
相反卻遭拋售而下跌，並兌美元跌至５年低位？按照過去２０多年歷史慣例，每當出現重大金融
危機，不論是１９９８年１０月的俄羅斯及南美金融風暴，２００８年的金融海嘯，又或
２０１９年新冠疫情等，日圓均能發揮其避險功能而有所上升。但或許今次與以往有著三方面的
不同。
　
　　首先，過去每次爆發危機，由於環球經濟都迅速轉差，對商品需求急降，所以商品價格通常
都會率先下跌。日本是資源貧乏國家，尤其是在能源上更嚴重依賴入口。當能源價格跌，其經濟
相對比其他工業國便更能突顯優勢。不過今次俄烏事件卻有所不同。事件出現後卻使已見熾熱的
油價及一眾商品價格升勢火上加油。使日本經濟壓力百上加斤。
　
　　其次，更嚴重是，正因是次能源價格的大幅上漲，例如液化天然氣以倍升，煤價更攀至歷史
高位，油價亦曾攀上過百美元等，日本自去年１２月起，其貿易便出現赤字。上周公布的２月份
貿赤更擴大至６６８３億日圓（約５６﹒５億美元）　。日本是一個十分依賴出口支撐經濟的國
家。連續數月出現貿赤，意味大量日圓將隨貿易而流失，使日圓失去其吸引力。這相對過去危機
中，與日本均能保持貿易盈餘情況可謂有著天壤之別。
　
　　更甚是，過去每逢爆發危機，聯儲局均會以迅速減息應對。２０１９年新冠疫情更是大印鈔
票。日本息率向以近零，美國減息與其息差收窄，日圓的吸引力自然有所提升。不過今次卻剛好
相反，俄烏事件爆發正當美國在準備加息，這使投資者更不願把資金調往日圓避險。
　
　　除了上述三大因素以外，人民幣地位的提升，經濟發展實力較日本強，相信也搶奪了不少避
險資金轉到人民幣去。技術上料１２０兌１美元可視為首個下跌目標，往後料１２２。
《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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