【聯儲收水】保德信：偏鷹派決議令人意外，惟市場已消化多次加息

《環富通基金頻道２１日專訊》保德信固定收益（ＰＧＩＭ Ｆｉｘｅｄ Ｉｎｃｏｍｅ）

全球宏觀經濟研究團隊Ｇ１０經濟體首席經濟學家Ｅｌｌｅｎ Ｇａｓｋｅ和首席投資策略師、

全球債券主管Ｒｏｂｅｒｔ Ｔｉｐｐ發表關於聯儲局聯邦公開市場委員會會議的評論。



＊表明全力對抗通脹，暗示量化緊縮或今春開始＊



評論指，美國聯邦公開市場委員會會議結束後，其偏鷹派的決議令人感到意外：聯儲局調高

對聯邦基金利率的最新預測，並表明將「全力以赴」對抗通脹。除了承認烏克蘭戰爭造成的不確

定性外，聯儲局在聲明中並未詳述圍繞經濟前景的不確定性。該聲明反而相對簡潔，內容側重於

近期不斷加強的經濟狀況，包括就業和持續升溫的通脹。有見及此，聯儲局官員積極提高加息計

劃，並暗示量化緊縮或會在今年春天開始，最早可能在聯儲局５月份的會議上公布（預計更多細

節將在幾周後的會議紀要內公布）。

聯儲局的立場更為鷹派，提出在今年加息共７次，明年再加息４次，使聯儲局基金利率在

２０２２年底達到１﹒９％，在２０２３年底達到２﹒８％。現在較高的路徑假設聯邦基金利率

將保持在２﹒８％水平到２０２４年，高於聯儲局預計的２﹒４％長期中性利率。在這段時間，

經濟增長預計將從今年的２﹒８％放緩到２０２４年的２﹒０％，而通貨膨脹也同樣在今年保持

在４﹒３％的高位，但到２０２４年底將放慢至２﹒３％。來年的調整中，預計每年年底的失業

率將保持在３﹒５％至３﹒６％的良性水平。



＊鮑威爾：不會影響失業率，陷衰退可能性很低＊



在發布會上，鮑威爾被問及聯儲局更為鷹派的計劃會對勞動力市場可能造成甚麼影響，特別

是失業率是否如聯儲局預測般進一步回落，明年失業率是否保持在３﹒５％的低位。鮑威爾回應

指，目前勞動力市場的供需極度失衡，職位空缺遠超失業人數，供需差距達到歷史性水平。由聯

儲局引領的財政緊縮政策預計可減少勞動力需求過剩及相關的薪酬增長，同時不會對當前的就業

狀況和失業率造成影響。

鮑威爾在會議開始時便表示，美國經濟陷入衰退的可能性很低，這與聯儲局在大幅收緊政策

下，對失業率的樂觀預期一致。事實上，持續保持充分的就業率需要物價穩定。正如鮑威爾所言

，聯儲局正逐步轉向更加「常態」的金融條件，建立有助於維持經濟增長的金融環境。



＊消息利好美國債，市場認為軟著陸可能性較高＊



雖然市場對聯儲局加快加息步伐感到震驚，但消息利好美國國債和通脹保值債券

（ＴＩＰＳ）市場，反映了市場認為最終軟著陸的可能性比較高，而且物價也將更快恢復穩定。

美國國債市場反映的預期盈虧平衡通脹率有所下降，國債收益率曲線中，短期利率上升而長期利

率實際在下降。

儘管市場最初憂慮聯儲局修正後的加息路徑，但隨著新聞發布會的召開，市場風險偏好改善

，股票、信貸和貨幣強勁反彈。這表明市場有信心聯儲局將採取平衡的做法，其力度足以控制通

脹，也不會過於激進而抑制經濟增長。

儘管今年最終的市場表現將取決於一系列相關的經濟和地緣政治因素，但實際上，在近期的

修正後，市場已消化或者預料到多次加息和經濟壓力。因此，正如此刻的典型情況──收益率曲

線在周期中遠超聯儲局的步伐，當投資者開始回歸市場尋求收益時，出現利率趨於穩定、信用利

差收窄也就不足為奇了。（ｗａ）

