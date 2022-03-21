《環球布局－塔里克》俄烏事件令市場波動，投資影響言之尚早

《環球布局》俄羅斯入侵烏克蘭的事件成為市場焦點。儘管我們由宏觀主導並以價值推動的

投資策略仍專注於長線發展，但我們正審慎地在不同方面觀察和評估事態發展，包括從管理風險

和評估估值機遇的角度。



＊股票和風險資產市場波動＊



金融市場對不確定性升溫的反應屬意料之內。在發生入侵事件後的首數天，環球股市急挫，

而避險資產則造好。然而，隨著進取的投資者嘗試從不尋常市況獲利，極端的市場錯配通常會自

行調整。市場最終收復起初的部份失地，而包括美國國庫債券在內的避險資產則後勁不繼。鑑於

新聞消息繼續主導市場發展，加上黃金等避險資產表現或普遍維持強勁，預料波幅將持續高企。

金融市場穩定性所面對的進一步風險或取決於制裁的類別和程度。不幸的是，雖然相關制裁直接

針對的是俄羅斯經濟及上流社會，但其他經濟體或市場亦難免受到影響，無法獨善其身。



＊石油和商品價格勢將上升＊



俄羅斯佔全球石油供應約１０％，並佔歐洲天然氣供應三分之一。鑑於歐洲燃氣供應或會受

阻，即使北美洲和其他供應國增加產量，但歐洲和全球燃氣價格很可能上升。入侵事件已即時衝

擊能源市場。長遠而言，這場危機或促進市場對能源獨立的討論。短期來說，目前情況可能觸發

通脹升溫。

環球供應鏈依然脆弱，仍在復甦階段，此時運輸受到干擾，加上石油和商品價格上升，均會

造成新的挑戰。來自俄羅斯和烏克蘭的個別商品，包括氖氣（一種在生產半導體過程中不可或缺

的元素）、金屬和小麥，突顯了市場對兩國供應這些商品的重要依賴，有機會進一步加劇環球供

應鏈面對的衝擊，並刺激通脹上升。然而，除了能源外，歐洲與俄羅斯的貿易關係有限。能源為

歐盟從俄羅斯進口的主要商品，而歐盟向俄羅斯出口涉及的銀行業務規模較低，僅佔歐元區國內

生產總值合共約０﹒５％。



＊短期內面臨滯脹風險＊



市場清晰反映目前情況將刺激通脹。供應鏈問題或進一步加劇，但需求未必會即時減退。儘

管如此，能源和商品價格預料將會走高，加上收緊財務狀況或遏抑增長，短期內可能構成滯脹環

境。有關壓力或對歐洲造成更大影響，隨著物價日益上升，這將會使區內疲弱的疫後復甦面臨另

一個重大挫折。然而，正在對抗通脹的新興市場亦無法倖免。



＊俄羅斯被制裁的影響＊



歐美大幅提升對俄羅斯實施經濟制裁的力度，當中最嚴厲的制裁包括對俄羅斯央行和環球銀

行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）環球支付通訊平台實施限制。美國財政部將會凍結俄羅斯央行的

資產，並禁止該行以美元進行交易。另一方面，歐洲正阻止俄羅斯動用其外匯儲備。此外，所有

美國和歐盟公民均被禁止與俄羅斯央行進行交易。多國亦聯合支持將若干俄羅斯銀行從

ＳＷＩＦＴ環球支付通訊平台移除。然而，此舉將帶來若干風險。俄羅斯或無力向其他國際金融

機構和國家支付欠款。再者，將俄羅斯從ＳＷＩＦＴ移除有機會使其靠向中國，而中國本身亦設

有用於金融交易的電子通訊平台。後一項風險或帶來長遠影響，動搖美元作為全球儲備貨幣的地

位。



＊對環球投資影響言之尚早＊



目前要理解俄羅斯入侵烏克蘭及相關制裁帶來的所有政治、經濟和投資言之尚早仍言之尚早

。 隨著事態不斷發展，加上環球市場嘗試就潛在結果和風險制定合理的基本預測，我們認為俄

烏衝突危機不僅導致地緣政治風險升溫，更意味全球秩序將出現趨向多極化的重大變動。最終結

果可能導致突發事件變得更頻繁和更難預測，並加劇市場波動。

對環球投資經理而言，市場波幅上升或帶來締造超額回報的更多機遇。我們認為必須以環球

宏觀經濟研究的專門知識和主動型管理駕馭更波動的市況，單憑「由下而上」研究不足以應對更

為複雜和越趨互相依賴的環球市場。

《富蘭克林鄧普頓亞洲分銷業務總監及布蘭迪環球投資管理亞洲區顧問 塔里克》



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