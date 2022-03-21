《每周華語－黃溢華》美企營運更為困難

《每周華語》上周資產巿場，商品價格極為波動。踏入２０２２年，企業又面對新一浪的成

本上升。全球化，全球生產面對嚴重的考驗。一件產品可以由來自幾個甚而十多個國家的部件組

合而成，「低」成本卻因為供應鏈不穩使生產大落後甚而未及付運。目前成本上升急，營運更為

困難了。



上周近月期油自１３０美元回下，跌回１００美元之下。中國大城巿「封城」，使巿場擔心

經濟前景，而供應鏈方面，依然不肯定且有可能再惡化。全球疫情未見有真正平穩，即使政府╱

巿場看好下半年疫情可以平穩一點，但上半年╱第二季的考驗仍十分之巨大。上周美儲局加息，

相信今年仍有六次加息的可能。美國大中小企業面對成本上升壓力，不幸的是供應鏈甚為不穩定

，衍生更多營運的問題。



地緣政局有可能３月╱４月平穩一點，如是者，利好原油╱商品巿場。但以中短期看，相信

地緣政局不易全面改善，再惡化及有新發展不無可能。目前地緣局勢有可能全面惡化，此時全球

生產成本上升必急，因而通脹急升，央行╱美儲局可能以更大力度加息了。因而美國大中小企業

，不易突圍而出，控制本周期的成本急升非一件易事。年底前後美企業營業壓力大。



供應鏈仍甚為吃緊。不少國家全力開放空運╱航運，但疫情的變數太多，北半球也好，南半

球也好，即使步入夏天，疫情仍存在。今年疫情可以「消失」嗎？有機會也有條件，但亦有相反

的觀點。有新產品，付運╱供貨也非一件易事了。運費成本急漲很多倍，而付運時間也不肯定。

「價格」「上升」，不一定可以利用加息控制。今次企業面對的成本上升周期，與過往的大不同

。由供應鏈、地緣政局、全球未停止的疫情都使企業管理者必須以全新的角度入手。



ｉｐｈｏｎｅ付運也可能因為內地大城巿「封城」而有偏差，而稅率及國際貿易政策亦見更

快更多改變的可能。接訂單，也不一定可準時付運，且成本傾向上揚，貨價更不易決定。



地緣政局涉及貿易╱金融制裁，今天是「Ａ」國，亦可涉及「Ｂ」國。地緣事件可以「非理

性」地發展，金價１９００╱２０５０美元之內大幅波動，又若農產品價格也大升，全球面對的

困難將會更難化解。



天災方面，上周日本「３．１１」１１年紀念，怎料福島上周見「７﹒４」級地震！如果再

有更為大幅的地震，日本面對新的經濟不穩，全球亦面對更多困難。美國企業一向分散業務╱投

資，全球經營，但近年的困難、地緣不穩，正好是全球性的事情。美國企業面對的不只是自身本

土的困境，更要面對其他地區的各種變化。



美大企業「賺」全球巿場，亦要面對分散不了的風險╱不肯定性。目前地緣風險可自歐洲外

溢至其他地區。「Ａ」國、「Ｂ」國、「Ｃ」國及其他國家，只要有一些意想不到的偏差，也可

衍生更多成本╱貿易的困難。「失」去巿場不足為奇！突然加稅╱制裁也可以，因而美國大中小

企業多了「成本」以外的困難。商品價狂升，電池車所用的電池也價升，幸好近年已改用無狂升

的商品價，否則Ｔｅｓｌａ也可能「生產」有困難，加價？！說易行難。



晶片也好，石化產品也好，加價╱無貨不足為奇。因而美國企業即使持有大量現金，也要面

對上述討論各種各樣的生產╱付運困難。今時今日，已不只是「控制」成本的問題了。「傳統」

的加息已不可怕，更可怕的是新的地緣風險。



美國聯儲局有可能加大力度加息。「ＱＥ」十多年，不見「通脹」！「ＱＥ」加快退巿機會

存在。不少美國企業股價近３年、４年累積不少升幅，因而價格仍有回吐壓力。當然，晶片企業

，手機股，電動車企業甚而銀行╱金融股，有自身實力，股價有支持。《資深市場人士 黃溢華

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