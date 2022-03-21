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即市新聞

21/03/2022 09:12

《地產人眼－盧展豪》外資基金瞄準低水酒店，看好疫後港投資前景

　　《地產人眼》外資基金在２０２１年頻頻入市，看中工廈比其他版塊物業低水，大手購入全
幢工廈物業。根據美聯工商舖資料研究部資料顯示，去年全年５３宗逾億元成交中，有２２宗屬
全幢工廈成交，全年中、外資共斥資逾１６０億港元入市，如施羅德鵬里斥資２６億元購入荃灣
有線電視大廈多層單位，以及葵涌工廈光輝凍倉全幢以１８億元獲ＥＳＲ買入，並向城規會申請
全幢改裝為數據中心用途，矚目「大刁」例子比比皆是。
　
　　筆者認為，外資基金投資物業的理由非常簡單，積極專注在市場上尋找各種機會，不會只局
限於某類型或板塊的物業，最看重的是物業能否帶來最大利益，以及前景是否明朗，因此外資基
金專攻物業回報率高及具增值空間的物業。受疫情影響，港府實施極其嚴謹的旅客入境條件，訪
港旅客寥寥可數，酒店業自然倍受衝擊，生存空間狹窄，全幢酒店價格因而下調不少，外資基金
今年將目光移向價格大幅回調的全幢酒店，把握機會入市，切合趁低吸納的目標。
　
　　踏入２０２２年，油麻地彌敦道ＣＡＳＡ酒店以約５﹒９億元易手，至於中環荷李活道彩鴻
酒店，涉約８﹒５億元出售，兩者買家均為美資基金ＰＧＩＭ。莊士機構國際則落實以１６﹒５
億元出售紅磡蕪湖街８３號的「逸．酒店」，以酒店房間數目３８８房計，每房價值約４２５萬
元，新買家相信為外資ＡＥＷ基金。據筆者了解，外資基金去年瞄準工廈低水的投資時機，但現
時整體工廈呎價已有所回升，未必再獲外資基金青睞，反觀目前市面上放售的酒店價格多已回調
，例如已故舖王鄧成波家族亦推售旗下酒店，獲不少基金積極洽購。由此可見，外資基金的投資
步伐在疫情爆發兩年後仍未停步，認為買入的酒店位置及類型都潛力巨大，適合將來發展，亦反
映其對未來疫情後的本港投資市場前景正面樂觀，投下信心一票。《美聯工商舖行政總裁（工商
舖）　盧展豪》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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