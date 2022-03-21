《容我世說－張翠容》新冷戰下的非洲，民主人權愈走愈遠

《容我世說》當蘇聯瓦解，東西德統一，結束舊冷戰，美國知名政治經濟學家福山隨即發表

《歷史的終結》，他指出西方自由民主制度才是人類意識形態發展的終點，也是人類最後一種統

治形式。日前他又發表相同的宣言，就在俄烏戰爭打得激烈之際，他預測俄軍將直接戰敗，普京

政權搖搖欲墮，最後自由民主必勝。他上次的歷史終結論很快便被無情的歷史推翻，但他鍥而不

捨，新冷戰才剛開始，他又重覆３０年前的論調，大家再不以為然，特別對非洲人來說，更是感

到無比的諷刺。



在舊冷戰結束後，所謂的「歷史終結論」和在美國領導下所建立的世界新秩序，沒錯的確享

有短暫美好的時光，但很快便被所謂「文明的衝突」打破。９１１發生後，美國進入全球反恐年

代，除中東外，非洲便是首當其衝的地區，打破非洲人民對於民主、人權和自由的夢想嚮往。

非洲雜誌《非洲是一國》（Ａｆｒｉｃａ ｉｓ ａ Ｃｏｕｎｔｒｙ）特約編輯薩馬爾．布盧

希（Ｓａｍａｒ Ａｌ－Ｂｕｌｕｓｈｉ）表示，美國領導的反恐戰把國際社會的焦點轉移到「

安全」問題上。踏入廿一世紀以來，美國在非洲這個大陸製造了一個以軍事來應對政治問題（如

果不是特權的話）的範式，令到非洲難有和平，而且愈反愈恐。



事實上，今年年初當全球關注俄烏局勢之際，西非便發生了此起彼落的政變事件。在過去

１８個月以來，馬里、乍得、幾內亞、蘇丹以及今年１、２月份在布基納法索，都發生了軍方血

腥奪權叛亂。美國威廉姆斯學院助理教授布列塔尼．梅切（Ｂｒｉｔｔａｎｙ Ｍｅｃｈｅ）說

，其中好些乃是由受過美國訓練的軍官領導。美國的軍事訓練學院遍佈非洲，以體現美國在該地

區的軍事力量，「非洲聯盟」對此曾表達憂慮。



上月２４日凌晨，俄羅斯開始了對烏克蘭的全面入侵，諷刺地標誌著另一種「歷史的終結」

，也標誌著一場新的全球實力競爭正式開始。不少非裔分析家如Ｃｈｅｔａｎ Ｎｗａｎｚｅ等

，都憂慮非洲在面對此刻的新冷戰，非洲可能面臨著自蘇聯解體以來從未有過的麻煩。



大家還記得嗎？聯合國大會較早前進行第１１次緊急特別會議，就俄羅斯入侵烏克蘭進行譴

責俄羅斯的表決，５１％的非洲國家投贊成票，其餘國家投棄權票或不在「會場」，厄立特里亞

投反對票。有人認為非洲這種不統一聲音，正反映了俄羅斯在非洲日益擴大的影響力，甚至受中

國立場左右。但非裔時事評論員Ｃｈｅｔａｎ Ｎｗａｎｚｅ卻請世人不要忘記，美國及其盟友

過去肆無忌憚地將他們在非洲的政治、經濟和安全利益，置於捍衛人權、民主與發展之前，才令

有些非洲國家不願站在西方立場表態。



舉個例子，在２０２０年１０月，尼日利亞人冒著巨大的風險抗議該國警察的系統性暴行，

但當他們看到美國繼續向尼日利亞政府提供軍事安全援助的時候，他們感到非常心碎。其實在

２０１８年１２月，時任美國國家安全顧問的約翰．博爾頓便在美國傳統基金會發表演講，他在

演講中明確解釋美國在非洲的新的主要目標：並不是支持民主或發展，而是對抗俄羅斯和中國在

非洲大陸的影響力。



換言之，在新冷戰的格局中，美國及其盟友面對中國和俄羅斯這兩個地緣政治對手，至少如

過去假裝支持非洲民主和人權的表態也不需要了，改而赤裸裸拉攏能抵抗中俄的非洲政權，那管

他們如何殘暴。與此同時，非洲的獨裁者們在新冷戰的中美俄三國角逐下，更可以自信地提高身

價，他們可以選擇向東亦或是向西尋求支持，又或是左右逢源。可是，受獨裁暴政之苦的非洲人

民便只能繼續處於水深火熱，民主人權愈走愈遠。不知福山對此有何話說？

《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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