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21/03/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價貶２５２點子，報６﹒３６７７

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６７７，
較上個交易日跌２５２點子，實現兩連貶，上個交易日報６﹒３４２５。　
　　美國聯儲局加息２５個基點後，聖路易聯儲銀行行長布拉德（Ｊａｍｅｓ　
Ｂｕｌｌａｒｄ）呼籲今年大幅調升基準利率至３％，以緩解美國家庭的財政負擔。美元由跌勢
中反彈，上周五（１８日）紐約時段尾盤升０﹒２６％，至９８﹒２３，最高觸及９８﹒６２，
但周線仍下跌０﹒９％。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３６７７　＋２５２﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０３０４　　－３３﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒３３６０　－１０３﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１３８　　＋２４﹒７０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３８１２　＋４０７﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７１６５　＋３８７﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３９２２　＋２３６﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６９４７　　＋９３﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８２５０　＋５６６﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０５１４　＋３１４﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５９１　　－２５﹒８０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１６﹒３００２　＋８４２﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３４９１　　－４１﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９０﹒２４００　　－６８﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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