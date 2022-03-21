【聚焦人幣】人幣中間價貶２５２點子，報６﹒３６７７

《經濟通通訊社２１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６７７，

較上個交易日跌２５２點子，實現兩連貶，上個交易日報６﹒３４２５。

美國聯儲局加息２５個基點後，聖路易聯儲銀行行長布拉德（Ｊａｍｅｓ

Ｂｕｌｌａｒｄ）呼籲今年大幅調升基準利率至３％，以緩解美國家庭的財政負擔。美元由跌勢

中反彈，上周五（１８日）紐約時段尾盤升０﹒２６％，至９８﹒２３，最高觸及９８﹒６２，

但周線仍下跌０﹒９％。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１美元╱人民幣 ６﹒３６７７ ＋２５２﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒０３０４ －３３﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒３３６０ －１０３﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１３８ ＋２４﹒７０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３８１２ ＋４０７﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７１６５ ＋３８７﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３９２２ ＋２３６﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒６９４７ ＋９３﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８２５０ ＋５６６﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０５１４ ＋３１４﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５９１ －２５﹒８０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １６﹒３００２ ＋８４２﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３４９１ －４１﹒００

１人民幣╱韓元 １９０﹒２４００ －６８﹒００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

