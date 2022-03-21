《鍾之日記》全民強檢暫緩，港股連升斷纜

《鍾之日記》３月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



市場憧憬俄烏戰事緩和，加上國家主席習近平應約與美國總統拜登視像通話，拜登重申美國

不尋求與中國打新冷戰，中概股造好，美股道指上周五高收２７４點，連升第５日。不過港股上

周Ｖ型反彈逾八百點後，今日高開低走。恒指高開４１０點，報２１８２３，已見全日高位，之

後掉頭向下，受制廿天線。午後走勢轉差，最多跌３１６點見２１０９６點全日低，尾段跌幅收

窄。恒指最終收報２１２２１，跌１９１點或０﹒９％，連升斷纜。大市全日成交只有

１４９０﹒３２億元。國指跌１２１點或１﹒６６％，報７２４４點。科指跌６８點或

１﹒５３％，報４４１６點。

藍籌股個別發展，ＡＴＭＸＪ各走各路，騰訊（００７００）跌２﹒３％，美團

（０３６９０）亦有份拖累大市，收挫６﹒１％。小米（０１８１０）跌１﹒０４％，不過阿里

（０９９８８）逆市升０﹒８％。



＊滬指四連升，成交再次破萬億＊



中美元首上周五晚通話，分析料對中美緊張關係有緩和作用，不過俄烏和談再添變數，國際

大宗商品價格反彈，股市繼續上行面臨阻力。滬綜指高開０﹒１４％後一度轉跌１﹒５％，收市

微升０﹒０８％，報３２５３﹒６９點，深成指升０﹒４１％，創業板指升０﹒４６％。醫藥、

新冠檢測及綠色建築概念股造好，芯片、房地產股等回調。

個股紅多綠少，不過外資再次轉為流出，全日通過滬股通、深股通淨流出８４﹒１９億元人

民幣，結束連續兩日淨流入，兩市成交顯著增加，全日成交額１０１５２億元人民幣，較上日成

交增４﹒５％。時隔一個交易日再度突破１萬億元人幣。

人民銀行今日進行３００億元人民７天期逆回購，中標利率持平２﹒１％，今日投放２００

億元人民。人行公布３月貸款市場報價利率（ＬＰＲ），１年期利率３﹒７％，５年期以上利率

為４﹒６％，均與上個月持平，追隨本月中期借貸便利（ＭＬＦ）操作利率穩勢。



＊復星醫藥抽升兩成多，明將公布全年業績＊



復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）將在明日舉行董事會會議，以考慮及通過去

年全年業績。復星醫藥今日午後突然抽高近兩成半，股價一度高見４１﹒９５元，並以近全日高

位收升２２％報４１元，創近４個月新高。復星醫藥Ａ股漲停，收報５５﹒５２元人民幣。

復星醫藥日前公布，旗下控股子公司收到國家藥監局同意，獲許可引進ＳｕｒＶａｘＭ這一

腫瘤免疫治療新藥的臨床試驗，公司會在條件具備後於中國境內開展ＩＩ期臨床試驗

此外，本港政府昨晚發表新聞稿指，目前本港約八成的８０歲或以上長者已接種克爾來福（

科興）疫苗，約兩成則接種復必泰疫苗。就已作初步分析的３８３７宗８０歲或以上長者死亡個

案中（佔所有死亡個案逾七成），已完成接種兩劑新冠疫苗的８０歲以上人士死亡率為

２﹒６２％，接種一劑的為５﹒５９％。就該年齡組別而言，已接種一劑科興疫苗的死亡率為

５﹒８３％，已接種一劑復必泰疫苗的死亡率為３﹒４４％。已接種兩劑科興及復必泰疫苗的死

亡率分別降至２﹒９５％及１﹒５１％。



＊下月取消禁飛令，國泰仍升不起＊



香港行政長官林鄭月娥在抗疫記者會上稱，２月２０日宣布防疫措施安排會維持至４月２０

日，因應目前已過一半，而作出期中檢討。她公布最新放寬疫情路線圖，４月１日取消英美９國

的禁飛令；４月１９日起學校可以重啟面授課堂；４月２０日起分三階段放寬其他防疫措施，首

階段重開健身中心及體育處所，酒吧繼續關閉，限聚令和食肆每枱人數放寬至４人，晚市堂食放

寬至晚上１０時。

林鄭又宣布，暫緩全民強制檢測，強調已進行大量工作，但指香港確診數字仍然處於高位，

內地與本港專家均認為，目前不宜將有限的資源投放在全民檢測，加上香港社區組織能力較弱，

難以達到全民篩查的根本性目標。她又指，經過研究，若要進行一次全民檢測，需要有５００個

檢測站，１４小時運作，每日為２４０萬人檢測，每日要共８萬人的人手。她批評有不少人，包

括立法會議員，指政府「有心就做到」的言論，強調若要動用很大代價，但實現不了大的防控效

果，整個社會，甚至給予政府壓力的人士，都要反思。

林鄭稱，因應香港社會經濟需要，９國「禁飛令」不合時宜，也令滯留外地港人困擾，抵港

檢疫隔離措施也較現有確診者檢疫隔離安排更嚴格，有需要理順。４月１日起取消對９個國家禁

飛令，所有海外抵港人士不再分ＡＢＣ區。國泰（００２９３）一度升近半成，高見８﹒１１元

創５２周高，但收市升幅由縮水至不足０﹒５％。

如果疫情無反彈並呈下降趨勢，下月２１日起分３個月、３階段放寬社交距離措施。本地餐

飲股今早憧憬提早放寬防疫措施而獲資金追捧，大家樂（００３４１）升６﹒４％，太興

（０６８１１）升６﹒１％，譚仔（０２２１７）升３﹒１％，敘福樓（０１９７８）升

４﹒５％，大快活（０００５２）升３﹒５％，翠華（０１３１４）乾升５﹒５％。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

