【新冠肺炎】上海昨增本土確診２４例，無症狀感染者７３４例

《經濟通通訊社２１日上海專電》上海公布，３月２０日０－２４時，新增本土新冠肺炎確
診病例２４例和無症狀感染者７３４例，其中２２例確診病例和６５２例無症狀感染者在隔離管
控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例１７例和無症狀
感染者２例，均在閉環管控中發現。（ａｈ）
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