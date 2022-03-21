【新冠肺炎】北京榆樂軒烤鴨店１１人感染，警方立案偵查兩經營人

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》北京市公安局副局長潘緒宏通報，３月

１０日，確診病例王某某與家人在榆樂軒烤鴨店就餐，未掃碼登記，後該餐廳４名員工確診感染

。疾控部門開展流調溯源過程中發現，榆樂軒烤鴨店未落實健康寶掃碼登記、體溫檢測等防疫措

施。１０日至１５日期間，８３０名到店人員中，４７７人未掃碼登記，嚴重妨害流調溯源、人

員管理、隔離轉運等後續疫情防控措施。目前，榆樂軒烤鴨店已造成１１人感染，嚴重損害市民

群眾健康安全。兩名經營人員因涉嫌妨害傳染病罪，已被警方立案偵查。在隔離結束後，依法處

理。

一名６６歲男子曾於３月１０日到該飯店就餐，與一確診病例存在同時空密接，因該男子到

店就餐未掃碼登記，導致流調數據不準確，３月１７日晚社區工作人員向其詢問是否到過榆樂軒

時，該男子予以否認，導致其未納入密接管控範圍。在社區工作人員告知其需要居家觀察和核酸

檢測情況下，仍然於３月１８日上午離家前往東城某超市散步，該人員目前核酸陽性，其密接親

屬疑似陽性。該男子涉嫌妨礙傳染病防治罪已經被立案偵查，待治愈後依法處理。

此外，東城區包括史家實驗、府學小學、板廠小學、匯文中學、１７１中學在內的多所學校

，發布了緊急停課通知。

