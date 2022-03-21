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21/03/2022 09:21

【新冠肺炎】內地昨增本土確診及無症狀逾４千宗，上海疫情升溫

　　《經濟通通訊社２１日專訊》內地的新冠肺炎疫情仍然嚴重，國家衛健委公布，３月２０日
，全國新增２０２７宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例８０宗；本土病例１９４７宗
，吉林仍佔最多有１５４２，其中長春市破千宗，吉林市宣布２１日至２５日０時實施全域「靜
態管理」；廣東３８宗，其中深圳市３３宗；上海２４宗，北京４宗。
　　新增無症狀感染者２４９２宗，其中境外輸入１０８宗，本土２３８４宗；本土病例中，上
海佔最多有７３４宗，有５４９宗在吉林省，其中吉林市有５４５宗；河北３５６宗；山東
２８６宗；廣東１６宗。

＊上海衛健委：防控進入最吃勁階段＊

　　上海疫情升溫，昨日錄得破紀錄７５８宗本土個案，包括２４宗本土確診病例及７３４宗本
土無症狀感染者。上海迪士尼關閉，浦東新區、黃浦區、虹口區等多區上班須持陰性報告。
　　上海市衛健委主任鄔驚雷表示，當前上海疫情防控進入最吃勁的關鍵階段，要因時因勢因情
施策，更早、更快、更嚴、更實落實各項防控措施，加快開展核酸篩查、流調排查和區域協查，
盡快有效控制局部聚集性疫情，統籌好疫情防控和經濟社會發展，努力用最小的代價實現最大的
防控效果。
　　北京昨日新增４宗本土確診病例，無新增疑似病例和無症狀感染者。據北京醫院微信公眾號
２１日消息，根據國家和北京市疫情防控要求，該醫院嚴格落實相關人員及環境篩查措施，即刻
起該醫院門診和急診暫停接診患者，並暫停患者收住院工作，恢復時間另行通知。發熱門診和核
酸檢測門診正常運行。（ｃａ）

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