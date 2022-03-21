【新冠肺炎】內地昨增本土確診及無症狀逾４千宗，上海疫情升溫

《經濟通通訊社２１日專訊》內地的新冠肺炎疫情仍然嚴重，國家衛健委公布，３月２０日

，全國新增２０２７宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例８０宗；本土病例１９４７宗

，吉林仍佔最多有１５４２，其中長春市破千宗，吉林市宣布２１日至２５日０時實施全域「靜

態管理」；廣東３８宗，其中深圳市３３宗；上海２４宗，北京４宗。

新增無症狀感染者２４９２宗，其中境外輸入１０８宗，本土２３８４宗；本土病例中，上

海佔最多有７３４宗，有５４９宗在吉林省，其中吉林市有５４５宗；河北３５６宗；山東

２８６宗；廣東１６宗。



＊上海衛健委：防控進入最吃勁階段＊



上海疫情升溫，昨日錄得破紀錄７５８宗本土個案，包括２４宗本土確診病例及７３４宗本

土無症狀感染者。上海迪士尼關閉，浦東新區、黃浦區、虹口區等多區上班須持陰性報告。

上海市衛健委主任鄔驚雷表示，當前上海疫情防控進入最吃勁的關鍵階段，要因時因勢因情

施策，更早、更快、更嚴、更實落實各項防控措施，加快開展核酸篩查、流調排查和區域協查，

盡快有效控制局部聚集性疫情，統籌好疫情防控和經濟社會發展，努力用最小的代價實現最大的

防控效果。

北京昨日新增４宗本土確診病例，無新增疑似病例和無症狀感染者。據北京醫院微信公眾號

２１日消息，根據國家和北京市疫情防控要求，該醫院嚴格落實相關人員及環境篩查措施，即刻

起該醫院門診和急診暫停接診患者，並暫停患者收住院工作，恢復時間另行通知。發熱門診和核

酸檢測門診正常運行。（ｃａ）

