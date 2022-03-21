《經濟通通訊社２１日專訊》中國駐美國大使秦剛接受哥倫比亞廣播公司訪問時，為中國拒
絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭辯護，認為譴責無助制止暴力，質疑會否對俄羅斯產生任何影響。秦剛
強調，中國無向俄羅斯提供任何軍事援助，中國亦堅持反對戰爭，將竭盡全力緩和危機。
秦剛續稱，中國希望與俄羅斯維持友好及睦鄰關係，繼續正常貿易、經濟、金融及能源合作
，並繼續促進和談，透過談判及外交敦促俄羅斯立即停火。（ｊｔ）
etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好
21/03/2022 08:31
【俄烏開戰】秦剛：譴責無助制止暴力，強調中國無向俄方提供軍援
《經濟通通訊社２１日專訊》中國駐美國大使秦剛接受哥倫比亞廣播公司訪問時，為中國拒
絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭辯護，認為譴責無助制止暴力，質疑會否對俄羅斯產生任何影響。秦剛
強調，中國無向俄羅斯提供任何軍事援助，中國亦堅持反對戰爭，將竭盡全力緩和危機。
秦剛續稱，中國希望與俄羅斯維持友好及睦鄰關係，繼續正常貿易、經濟、金融及能源合作
，並繼續促進和談，透過談判及外交敦促俄羅斯立即停火。（ｊｔ）
etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好
|中國故事19/03/2022
【元首通話】習近平稱國家關係不能兵戎相向 拜登警告撐俄有後果
|中國故事18/03/2022
習拜會再上演 滬指高收三連揚 外資流入兩月高
|財經熱話18/03/2022
《盤後部署》恒指下周料區間窄幅上落 宜留意多隻放榜科技股
|FOCUS18/03/2022
【FOCUS】習拜通話在即 中國臨四大十字路口？
|大行報告18/03/2022
長和長實績後大行點睇 一click就知道
|香港要聞18/03/2022
【新冠肺炎】政府再推「保就業」 月入3萬以下僱員補貼8000元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰