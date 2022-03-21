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21/03/2022 08:31

【俄烏開戰】秦剛：譴責無助制止暴力，強調中國無向俄方提供軍援

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國駐美國大使秦剛接受哥倫比亞廣播公司訪問時，為中國拒
絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭辯護，認為譴責無助制止暴力，質疑會否對俄羅斯產生任何影響。秦剛
強調，中國無向俄羅斯提供任何軍事援助，中國亦堅持反對戰爭，將竭盡全力緩和危機。
　　秦剛續稱，中國希望與俄羅斯維持友好及睦鄰關係，繼續正常貿易、經濟、金融及能源合作
，並繼續促進和談，透過談判及外交敦促俄羅斯立即停火。（ｊｔ）
　

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